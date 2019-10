Visioner Festival, una tre giorni di cinema per gli studenti delle scuole tra anteprime e incontri

Appuntamento a Rimini con il Visioner Festival, l’evento dedicato al cinema e al territorio, rivolto agli studenti delle scuole superiori della Provincia, in programma al Multiplex Le Befane da giovedì 24 a sabato 26 ottobre. L’evento, che ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Rimini e di Alma Mater Studiorum Università di Bologna-Centro Studi avanzati sul Turismo, si pone l’obiettivo di offrire conoscenze e strumenti alle generazioni che nel futuro prossimo si occuperanno di comunicare e valorizzare il territorio in ambito turistico, non solo nelle sue valenze più conosciute, ma anche attraverso le specificità culturali e la storia. Hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa e confermato la loro partecipazione alcune scuole del territorio; tra queste: l’istituto Molari di Santarcangelo, l’Istituto San Pellegrino di Misano, l’Istituto Marie Curie di Savignano, il Liceo Artistico Serpieri di Rimini, l’OSFIN-Formazione professionale e la rete AECA (Associazione emiliano romagnola Centri Autonomi Formazione Professionale).

Giovedì 24 ottobre Visioner Festival si aprirà con l’anteprima del film di Gabriele Salvatores dal titolo “Tutto il mio amore folle”, road movie potente che ha come protagonista un ragazzino di 16 anni affetto da una forma di autismo e da un disturbo della personalità fin dalla nascita. Il film, liberamente ispirato al romanzo di Fulvio Ervas “Se ti abbraccio non avere paura” ha come interpreti, Valeria Golino, Diego Abatantuono e Claudio Santamaria. In occasione delle 3 giornate di Festival le visioni di film e documentari saranno intervallate da incontri con gli autori e masterclass. Il fine è quello di dare nuovi strumenti culturali agli studenti per affrontare un linguaggio nuovo e vivo come quello del documentario e quindi una lettura della realtà da un punto di osservazione radicalmente nuovo, insieme a professionisti del settore che illustreranno i loro interventi sulla materia filmica.

Visioner festival: il programma

Giovedì 24 ottobre dalle ore 10.00 alle 18.00 - Sala A e Sala B Multiplex Le Befane – In mattinata anteprima speciale del film di Gabriele Salvatores “Tutto il mio amore folle” presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e del film “Vita agli arresti”di Marco Martinelli. Nel pomeriggio presentazione del Festival, panel a cura di Cristiano Brignola e Fabio Caccioppoli, proiezione di “Quello che i social non dicono”, “Mio fratello rincorre i dinosauri” e del documentario “Emilia Romagna”. Speaker Cristiano Brignola, (sala A) e Fabio Caccioppoli (sala B). Brignola si occupa di sceneggiatura, nel cinema e nella fiction ha collaborato con i Manetti Bros, nel mondo dei fumetti, lavora con Noise Press. Scrive e insegna a Bottega Finzioni a Bologna. Fabio Caccioppoli è un attore professionista. Ha partecipato a programmi in prima serata su Rai 2 come “Il Collegio” vestendo i panni del Professore di Educazione Fisica e Applicazioni Tecniche; e su Mediaset in programmi come “Scherzi a Parte”. Da 20 anni si occupa di teatro e recitazione, oltre che formazione in ambito teatrale.

Venerdì 25 ottobre dalle ore 10 alle 18 - Sala A e Sala B Multiplex Le Befane – In mattinata proiezione di “Tutto apposto” (in Sala A) mentre in Sala B ci aspetta Andrea Pari, autore e scrittore, che ci introdurrà alla proiezione di “La tribù dei Falasch”. A seguire un panel tenuto da Lorenzo Scoles (conduttore televisivo e radiofonico, autore e regista) ”Il linguaggio mediatico con cui raccontare il territorio”. Seguirà il film-documentario “Viaggetto nella pianura” di Francesco Conversano e Nene Griffagnini. Nel pomeriggio proiezione di “Tutto Liscio”, del documentario “Emilia Romagna” e di “Solo cose belle” in SALA B. mentre in Sala A si svolgerà il panel di Simone Antonelli, fotografo professionista e ideatore del progetto Camminate Fotografiche. Sabato 26 ottobre dalle ore 10.00 alle 13.00 – Sala A Multiplex Le Befane - Proiezione di “Cinema Grattacielo”. Speaker Marco Bertozzi, regista e storico del cinema.

Direttore artistico e organizzatore del progetto è il regista riminese Filippo Cesari che ha ideato e sviluppato Visioner collaborando con Eugenia Vallini.