Riparte il laboratorio stabile Alcantara per i ragazzi

Riparte il laboratorio stabile Alcantara, lo storico progetto educativo e di formazione attraverso e di formazione attraverso il “gioco del teatro” per bambini, ragazzi e giovani. I laboratori si terranno a partire da ottobre in 3 luoghi differenti: a Rimini (al Centro Educativo Italo Svizzero CEIS nel centro storico e alla Casa del Teatro e della Danza di Viserba Monte) e a Santarcangelo di Romagna (alla Scuola Pascucci). Sono circa 160 i bambini e gli adolescenti che ogni anno si cimentano in questa avventura: un’esperienza che dal teatro prende tutto ciò che c’è di più bello: lavorare insieme agli altri, liberare la propria energia, conoscere nuovi aspetti della propria personalità, essere appagati dal risultato raggiunto anche a costo di un po’ di fatica e sacrificio, vedere la realtà da altri punti di vista. Il teatro è comunicazione, è la vita stessa. A volte sai come inizi ma non sai fin dall’inizio l’esatto punto d’arrivo. Questo spirito d’avventura è congeniale all’animo di individui in crescita, alla ricerca della propria identità, è coinvolgente e ti fa riflettere.

Per partecipare al laboratorio non c'è bisogno di alcuna abilità specifica, solo di qualche capacità un po' speciale: la curiosità, prima di tutto. Anche la voglia di mettersi in gioco. La passione, sempre. E una buona dose di fantasia, che non sarà mai troppa.

Accanto al lavoro con i ragazzi, il laboratorio stabile ha inoltre un laboratorio dedicato agli adulti e uno al disagio psicosociale.

Da tre anni il laboratorio stabile ha dato vita al festival delle arti dell’infanzia e dell’adolescenza: Filo per Filo | Segno per Segno, che si svolgerà in primavera. Il festival lancia alla collettività, attraverso eventi, incontri, allestimenti, spettacoli, un messaggio significativo: l’importanza dell’arte come pedagogia, strumento di formazione e di crescita. È uno sguardo sul futuro, visto con gli occhi di chi ne sarà protagonista.

Per chi vuole conoscere l’attività e desidera iscriversi, sono programmati questi incontri di presentazione:

Giovedì 19 settembre ore 17 al CEIS (via Vezia, 2), Rimini

Venerdì 20 settembre ore 17 alla Casa del teatro e della danza (via Popilia, 165), Viserba

Lunedì 23 settembre ore 17 alla Biblioteca comunale Baldini (viale Pascoli, 3), Santarcangelo di Romagna