Leggere è bello, in gruppo è meglio: ripartono gli incontri della Biblioteca

Con il nuovo anno ripartono gli incontri dei gruppi di lettura della Biblioteca comunale. Martedì 14 gennaio alle ore 21 sarà la volta del Rifugio Letterario, il gruppo di lettura avviato e gestito dalla scrittrice e attrice riccionese Debora Grossi. L’incontro di martedì sera sarà incentrato su due classici della letteratura di ogni tempo: “ll Maestro e Margherita” di Michail Bulgakov e “Martin Eden” di Jack London. La partecipazione è libera e gratuita (e non è neppure obbligatorio aver letto uno dei due libri, perché in fondo si è sempre in tempo per farlo). Ma il Rifugio Letterario è solo l’ultimo arrivato tra i gruppi di lettura attivati dalla Biblioteca comunale. Quello che vanta più anni di onorata (e apprezzata) attività è il Vicolo, condotto da Mina Marcinnò storica bibliotecaria. Qui vale la regola che si stabilisce il libro da leggere dopo ampia discussione tra tutti i partecipanti, e ognuno esprime poi il suo punto di vista sull’opera e sull’autore, se lo desidera anche per iscritto. E su questo si apre il confronto. Si rivolge invece a lettori giovanissimi e adolescenti (11-14 anni) il Club dei Viaggiatori Immaginari, che alterna la lettura di gruppo alla visione pomeridiana di film tratti dai libri per ragazzi più conosciuti e apprezzati. La partecipazione ai gruppi di lettura è libera e gratuita. Informazioni in biblioteca: tel 0541 600504.