"Estate a Saludecio", un ricco cartellone tra cinema e musica

Si alza il sipario sull’estate del Comune di Saludecio per riscoprire la meraviglia dello stare insieme e del ritrovarsi. "Abbiamo dovuto rinunciare ad eventi consolidati nel tempo come il nostro "Saluserbe" e "Il pellegrino delle stelle", dedicati a due vocazioni di Saludecio: il benessere in generale e il ricordo del nostro concittadino più importante: Santo Amato Ronconi - spiega l’amministrazione comunale - di queste due manifestazioni avremo modo di parlarne nel prossimo futuro. Non è stato facile tornare a parlare di programmazione, quando ci sono ancora molte regole da seguire. Abbiamo pensato ad un cartellone di eventi semplice, per stare insieme ma anche nel rispetto dei tanti italiani che ci hanno lasciato oltre ai tanti che hanno dato la loro vita per salvare la nostra, quali medici, infermieri, forze dell’ordine, protezione civile, associazioni di volontariato".

Dopo un primo appuntamento venerdì 10 luglio scorso con "Mamme fuori mercato" in piazzetta dei Girolomini (p.zetta Don Masi), su un tema importante quale il ruolo della donna nel mondo del lavoro, ma anche della famiglia

e dei figli, serata intima e profonda su un tema di grande attualità e con donne rappresentative della realtà saludecese, si proseguirà:

18 luglio: spettacolo musicale "Leggermente a Sud" con 4 musicisti e ballerini; musiche e danze tradizionali e popolari dell’Italia del Sud.

27 luglio: cinema in piazza a cura di Notorius Rimini Cineclub;

1° agosto : cinema in piazza La vela illuminata;

8 agosto: cinema in piazza Notorius Rimini Cineclub;

14 agosto: Mille e una notte….in Valconca, spettacolo a cura di CittàTeatro

29 agosto: premiazione dei disegni eseguiti dai bimbi e ragazzi delle scuole saludecesi su scorci panoramici o peculiarità di Saludeci a cura della locale Proloco.

Tutti gli spettacoli si terranno in piazza Santo Amato Ronconi con inizio alle ore 21,00. L’ingresso è libero. Per qualsiasi informazione ci si potrà rivolgeredirettamente al Comune di Saludecio Ufficio Cultura, dalle 10 alle 12 ai seguenti numeri: 0541 869719 - 0541869706