Note di vino, in alto i calici con le etichette francesi e una cena da veri buongustai

L’edizione numero 19 di “Note di Vino”, l’evento clou dell’estate dedicato alle migliori etichette regionali ed estere, presenta domenica 21 luglio i vini ed i sapori della Francia - LANGUEDOC-ROUSSILLON. Inizio ore 20.45, in piazza Mazzini, cuore del Centro Storico. Si alzeranno i calici in omaggio alla Cantina “Sier D’Arques”. In tavola le bottiglie di Saint Hilaire Blanquette; Lacustre Chardonnay IGP; Vichon cab-sauv IGP Pays; On the rocks (ancestrale).Il menu della serata: Aligot con brunoise di verdure; Soupe d’onion; Cassoulet con fagioli cannellini; Profiteroles.

Intrattenimento musicale: Silvia Dolores e Jail Devin - Omaggio musicale a Edith Piaf, con un tributo al repertorio francese in chiave jazz e soul creando un collegamento tra sonorità retrò e moderne. Ingresso: adulti e ragazzi (sopra i 10 anni) 16 euro; bambini 0/5 anni, gratuito; bambini 5/10 anni, 6 euro.

Per prenotazioni: chiamare dalle 17.30 alle 21.30 al numero 366.1021467 (no sms)