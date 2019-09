San Giovanni in Marignano festeggia la Giornata del dono

Sabato 28 Settembre San Giovanni in Marignano celebra il Giorno del dono on un programma articolato e ricco di proposte, eventi e suggestioni, grazie all’apporto del tessuto associativo marignanese. Il primo Giorno del dono della Repubblica Italiana è stato celebrato il 4 ottobre 2015, festa di San Francesco d'Assisi patrono d'Italia, già giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra culture e religioni diverse. Il Comune marignanese dal 2016 ha scelto di aderire a questo evento, significativo per la tematica, e ancora di più per celebrare e valorizzare l’importante patrimonio associativo presente nel territorio comunale. Come gli scorsi anni si è deciso in quella giornata di dare vita ad una raccolta fondi di beneficenza. Tutte le proposte del 2019 sono realizzate in beneficenza per l'Associazione Mondo Donna onlus, per l'acquisto di materiali ed attrezzature per la Casa Rifugio del Distretto di Riccione che supporta Donne e Minori con un passato di violenza, in un percorso verso l'autonomia e di ritrovato benessere.

La giornata del 28 settembre si articola in due momenti: