A San Leo si viaggia con Dante

Aprirà Martedì 27 Agosto a San Leo, la rassegna Viaggiando con Dante 2019 con la Scuola Estiva Internazionale in Studi danteschi -XIII edizione; la Scuola, organizzata dall’Università Cattolica, dal Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali di Ravenna e dall’Università degli Studi di Verona, propone agli iscritti una settimana residenziale di corsi, seminari e conferenze, per scoprire più da vicino la figura dell'Alighieri.



Relatore del primo leontino incontro sarà il Prof. Luciano Formisano dell'Università di Bologna attraverso la Conferenza pubblica inaugurale "Dante storico della letteratura e critico militante (dalla ‘Vita nuova’ alla ‘Commedia’)". La conferenza si propone di ricostruire il profilo di Dante storico della letteratura e critico militante nei canti della Commedia, con particolare riferimento al Purgatorio (canti XI, XXIV e XXVI) e ai precedenti della Vita nuova e del De vulgari eloquentia. Un’attenzione particolare sarà dedicata alla cultura galloromanza, non solo lirica, del poeta e al suo graduale superamento a partire dagli ultimi canti purgatoriali (emblematici, al riguardo, i personaggi di Folchetto e Cunizza da Romano nel canto IX del Paradiso).

La Rassegna dantesca "Viaggiando con Dante", propone poi, fino al 6 Ottobre, un articolato e diversificato programma che mira a sensibilizzare e coinvolgere il pubblico verso la scoperta e la conoscenza del ricco universo che dal Sommo Poeta si declina in multiformi contenuti e approcci. Oltre agli aspetti strettamente letterari e filologici si potrà incontrare Dante in Musica e attraverso lavori teatrali come nei due appuntamenti dell'8 (“Dante in musica”) e 21 Settembre ("La lunga sera di Virgilio." Il Poeta nella selva, a colloquio con l'Angelo e le Anime del Limbo) realizzati in collaborazione con l'Associazione Sammarinese Dante Alighieri.

Alla "Teologia in Dante" ci si potrà approcciare invece, Sabato 14 Settembre, occasione in cui la Docente di Letteratura e Teologia presso l’ISSR "A. Marvelli" delle Diocesi di Rimini e di San Marino-Montefeltro porterà al pubblico il suo contributo su questa tanto determinante attività speculativa in Dante.

Sabato 28 Settembre il docente e scrittore Gianni Vacchelli mette la “Commedia” propone una lettura del nostro tempo attraverso la Commedia con “Dante e la selva oscura”.

A chiudere la rassegna sarà un nuovo contributo musicale ormai consolidato attraverso la collaborazione con il Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali di Ravenna; a cura dei Solisti, Coro e Orchestra della Cappella Musicale San Francesco di Ravenna, diretti da Giuliano Amadei, assisteremo ad un concerto dove saranno eseguite musiche originali di compositori partecipanti al II Concorso Nazionale “Dante in Musica”.