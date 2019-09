Calcutta sceglie San Marino per dare il via al suo tour europeo

Parte dal Teatro Nuovo di San Marino il 19 novembre il tour europeo di Calcutta, organizzato in co-produzione da Fun4all e DNA concerti. Al momento della sua pubblicazione per l'etichetta romana Bomba Dischi, il disco “Mainstream” di Calcutta, coglie tutti di sorpresa: è un successo clamoroso. Il suo orecchio per le melodie e il suo istinto per il pop, accoppiato ai testi, che alternano struggimento e surrealismo, sono la fotografia del mood di una generazione. All'improvviso, i concerti si riempiono di gente che canta tutti i pezzi a memoria. Le categorie come “indie” e “pop” perdono ogni senso. "Orgasmo", il primo singolo del suo secondo album, esce alla fine del 2017 e diventa una hit immediata. "Pesto" esce all'inizio di febbraio 2018 e, quando finalmente anche "Evergreen" vede la luce, le aspettative sono altissime.

Ma è il palco dove Calcutta dà tutto il suo meglio. Anche davanti a un pubblico di decine di migliaia di persone, Edoardo riesce a creare intimità con i fan tramite una miscela ammaliante di sicurezza e vulnerabilità, umorismo e sincerità. E dopo la fine del tour di Evergreen, iniziato con le due date allo Stadio Francioni di Latina e l’Arena di Verona, per Calcutta parte una nuova avventura con 11 date: al via dalla Repubblica di San Marino e poi tappa nelle principali città europee, fra cui Zurigo, Londra e Madrid.

Prevendita biglietti sul circuito Vivaticket

Info: www.fun4all.it / www.dnaconcerti.com