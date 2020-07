"L'odore dello zolfo", sulle tracce del passato con lo scrittore Cangini

Il 1 agosto, nella Sala delle Scuderie a Sant’Agata Feltria alle ore 17:30 Marco Davide Cangini presenta il suo libro "L'odore dello zolfo", in cui racconta la storia di Martino Manzi il famoso Martignone, passato alla storia per l’ammazzamento di tre reali carabinieri il 15 settembre del 1872.

Certamente un uomo violento in tempi di violenza, un personaggio né comodo né facile, piuttosto un uomo molto complesso. Con una intensa ricerca effettuata negli archivi dei tribunali, Marco Davide Cangini apre uno spiraglio per una visione probabilmente più complessa e completa del personaggio. Prima di essere omicida, Martignone era stato volontario nella II guerra d’indipendenza combattendo a Solferino, era iscritto alla società democratica di Perticara, ma soprattutto era un minatore, anzi capo sorvegliante nella miniera. Cangini racconta la sua storia ma non nasconde un’idea di pietosa comprensione verso questo reietto, cercando di interpretare lo spirito del tempo in cui tutto si svolge.

All'incontro relazioni di Fioretta Faeti e di Lorenzo Valenti. Le letture saranno di Domenico Bartoli con la conduzione di Letizia Valli. Oasistore.com pubblica nel suo piccolo nuovo progetto come editore il suo primo libro in collaborazione con Marco Davide Cangini.

E' possibile prenotare il libro ed anche il proprio posto per la presentazione usando il link: https://oasistore.com/it/un-nuovo-progetto-oasistorecom-pubblica-il-suo-primo-libro