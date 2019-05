"La casa del tempo": si va a caccia di tesori al mercatino dell'antiquariato

Ogni prima domenica del mese, escluso mese di agosto, in piazza Ganganelli a Santarcangelo appuntamento con La casa del tempo, il mercatino dell'antiquariato in programma dalle 8 alle 20. Domenica 2 giugno si va quindi a caccia di tesori e oggetti di modernariato, dai libri agli abiti, dai mobili ai complementi d'arredo. Si possono trovare cose vecchie di ogni genere e oggetti da collezionismo, un mercato caratterizzato dall’alta qualità e dalle offerte speciali. Tanti espositori, ma è anche un'occasione per visitare e conoscere il fantastico borgo di Santarcangelo di Romagna.

Ingresso gratuito.

Info Iat Santarcangelo: 0541 624270