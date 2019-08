Da Ermanno Cavazzoni a Pupi Avati, Santarcangelo si veste di poesia

La quinta edizione del Cantiere poetico per Santarcangelo si svolgerà dall'8 al 15 settembre. Dopo aver dedicato le precedenti alle figure di Raffaello Baldini, Giuliana Rocchi, Nino Pedretti e Tonino Guerra, l’edizione 2019 muove dalla suggestione di un libro di Marco Balzano, Le parole sono importanti. Dove nascono e cosa raccontano. “Noi contempliamo le parole, le interroghiamo, ne ricostruiamo diacronicamente la storia, a volte ne agguantiamo un etimo preciso, ma la totalità del significato continua a sfuggirci. È in questa scommessa impossibile che vive il linguaggio: abbracciare una volta per tutte il senso ultimo delle parole e non riuscirci mai. Eppure è proprio questa impossibilità di esaurirne il senso che ci spinge a ripeterle, a riempirle di significati che si rinnovano e che rispecchiano i nostri cambiamenti. È questo rivelarsi senza mai svelarsi che le rende eternamente affascinanti. Come la poesia”. In attesa del programma definitivo, su www.cantierepoetico.org è già possibile scoprire alcuni dei rilevanti nomi del mondo culturale e dello spettacolo che prenderanno parte all’iniziativa. Il 9 e il 16 agosto, grazie alla collaborazione con Vista Mare / Calici Santarcangelo e Denti mancanti, sarà inoltre possibile partecipare a “Esercizi di poesia collettiva”, prologo della rassegna di settembre. In queste occasioni Luigi Cilumbriello – accompagnato prima da Stefano Stargiotti e poi da Annalisa Teodorani – proporrà un allenamento di versi: una performance interattiva dove cittadini, poeti, attori, scrittori e lettori saranno invitati a collaborare per la creazione di una poesia collettiva.

Appuntamento il 9 agosto alle ore 21 presso la Terrazza Stacchini e il 16 agosto alle ore 21.30 presso il giardino interno del Musas (ingresso libero). Aperte anche le iscrizioni per la chiamata pubblica e il laboratorio. Come nelle edizioni precedenti, infatti, è prevista una chiamata pubblica rivolta a cittadini, poeti e comunità, invitati a partecipare a una lettura collettiva delle poesie di Annalisa Teodorani, che a sua volta leggerà Gianni Fucci. Al termine della lettura, la sindaca Alice Parma consegnerà ad Annalisa Teodorani la fascia di Sindaco di Santarcangelo Città della Poesia, un allineamento poetico e un passaggio di sapere e consegne tra Gianni Fucci e Annalisa Teodorani: il primo Sindaco di Santarcangelo Città della Poesia e l'espressione più giovane di una preziosa eredità tradotta negli sguardi della contemporaneità. Chi desidera partecipare alla chiamata pubblica può comunicare la propria adesione all’indirizzo mail santarcangelo@cantierepoetico.org . La lettura collettiva si svolgerà martedì 10 settembre alle ore 21.30 presso la Collina Dei Poeti. Il laboratorio intensivo di questa edizione – Fogli bianchi, a cura di Lanfranco Vicari aka Moder e Massimiliano Benini – è dedicato alla scrittura rap ed è aperto a chiunque voglia partecipare, dai 12 ai 90 anni.

L’appuntamento è mercoledì 11 settembre dalle ore 14.30 alle ore 17.30 presso la Biblioteca comunale A. Baldini. Il laboratorio è gratuito, ai partecipanti sarà richiesta soltanto l’iscrizione all’Associazione culturale L’arboreto (quota associativa di 5 euro), comprensiva di copertura della responsabilità civile verso terzi. La stessa sera alle ore 21.30 al Teatro Il Lavatoio verrà presentato al pubblico il risultato del laboratorio in apertura al concerto di Moder. Informazioni e iscrizioni: 0541.624003, 333.3474242 e santarcangelo@cantierepoetico.org .

Il Cantiere poetico per Santarcangelo, a cura di Fabio Biondi, comprende anche la rassegna InVerso a cura di Massimo Roccaforte per l'Associazione culturale Interno4. Incontri con gli autori e gli editori, presentazioni di libri e concerti si svolgeranno nella cornice della mostra mercato dell’editoria indipendente, che sarà allestita anche quest’anno in Piazza Ganganelli dal 13 al 15 settembre.

“Dopo quattro edizioni ‘con dedica’ – dichiara la sindaca Alice Parma – il Cantiere poetico si evolve verso nuove direzioni, restando coerente con lo spirito e le finalità che hanno portato l’Amministrazione comunale a far nascere l’iniziativa nel 2015. Quattro anni fa, infatti, il Comune ha scelto di costruire un progetto innovativo per riflettere sulla cultura della poesia, così determinante per Santarcangelo e la sua storia. Attraverso la produzione di opere contemporanee, la relazione tra la città e la poesia, tra nuovi linguaggi e tradizione ha creato i presupposti per un’iniziativa che nell’arco di appena qualche anno ha saputo coinvolgere, sorprendere, entusiasmare. Come la poesia”.

Tra i protagonisti di questa edizione Pupi Avati, Eron, John De Leo, Franco Loi, Mariangela Gualtieri.

InVerso mostra mercato dell’editoria indipendente, incontri con autori ed editori fra cui: Ermanno Cavazzoni, Federico Dragogna - Ministri, Rita Giannini • Gianfranco Miro Gori, Pierpaolo Paolizzi, Annalisa Teodorani, We Reading. In mostra mercato gli editori: AIEP, L’arboreto, Battaglia, Clown Bianco, Goodfellas, Interno4, Iperborea, Lur, Manni Milena, Moretti&Vitali, Oligo, Pagina Uno, Quodlibet, Sabir, Voland e la libreria The Book Room di Santarcangelo