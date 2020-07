Allo Sferisterio "Pinocchio" e "C’era una volta a Hollywood"

Roberto Benigni e Matteo Garrone, Quentin Tarantino, Leonardo di Caprio e Brad Pitt saranno i protagonisti delle prossime proiezioni allo Sferisterio. Dopo aver lasciato lo spazio eventi al primo atto del Cinquantennale di Santarcangelo Festival, martedì 21 e giovedì 23 luglio tornano infatti le proposte dell’Associazione Dogville con due film acclamati da pubblico e critica.

Alle 21,30 di martedì 21 luglio è in programma la proiezione del film “Pinocchio” diretto da Matteo Garrone, che vede il Premio Oscar Roberto Benigni interpretare mastro Geppetto nella riproposizione del famosissimo romanzo di Carlo Collodi.

“C’era una volta a Hollywood” è invece in programma per giovedì 23 luglio, sempre alle ore 21,30. Il film del pluripremiato regista Quentin Tarantino ha tra i protagonisti gli attori Leonardo di Caprio e Brad Pitt, vincitore dell’Oscar come miglior attore non protagonista.

Per assistere alle proiezioni è consigliata la prenotazione tramite mail a prenotazioni.supercinema@gmail.com entro le ore 15 del giorno stesso di proiezione (ingresso 5 euro). Occorre specificare nome e cognome e, in caso di biglietti multipli, indicare se si è congiunti o appartenenti a nuclei familiari diversi.