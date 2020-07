Santarcangelo a tavola per la "pastasciutta antifascista"

Sabato 25 luglio 2020, nel 77° anniversario della caduta del fascismo (25 luglio 1943), si rinnova anche a Santarcangelo l’appuntamento con la pastasciutta antifascista, tradizione nata a Casa Cervi e poi diffusa in tutta Italia, fino a raggiungere più di cento città nel 2017. Rispetto alla consueta collocazione sotto il porticato del Municipio, tuttavia, per consentire la gestione dell’evento nel rispetto dei protocolli anti-Covid e dunque in piena sicurezza per tutti i partecipanti, la cena cambia sede: si svolgerà al Centro sociale “Franchini” con un numero limitato di posti.

Appuntamento dunque alle ore 20 di sabato 25 luglio: la partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione entro le ore 19 di venerdì 24 luglio al numero 333/2257137 (chiamata o messaggio WhatsApp) oppure all’indirizzo mail anpisantarcangelo@gmail.com .

L’iniziativa, organizzata dall’Anpi di Santarcangelo nell’ambito delle attività annuali promosse e coordinate dal Comitato cittadino antifascista, ricorda la festa celebrata nella piazza di Campegine (Reggio Emilia) quando la famiglia Cervi offrì la pastasciutta a tutto il paese per salutare la caduta del fascismo.