Set fotografico con le moto dei giovani talenti bellariesi

Mercoledì 11 in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini che porterà a Misano i big del Motomondiale moto e piloti bellariesi si ritroveranno in viale Ennio e piazzale Kennedy a Bellaria Igea Marina.

Fondazione Verdeblu, in collaborazione con il Comune di Bellaria Igea Marina, organizza un’esposizione di tre moto da corsa dei giovani talenti bellariesi.

La manifestazione, denominata "Ridersbellariaigeamarinaamanetta", consentirà di vedere a tutti i partecipanti i mezzi di Alex Venturini, Luca Vitali e Kevin Zannoni.

L'esposizione al pubblico si svolgerà secondo questo programma:

- viale Ennio, dalle ore 10.00 alle ore 13.00;

- Piazzale Kennedy, dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

I piloti bellariesi, ai quali si aggiungerò anche Raffaele Fusco, saranno presenti in piazzale Kennedy negli orari sopra indicati.

Un set fotografico al quale tutti potranno partecipare. L’ingresso è libero.