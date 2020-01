"Rumore Molto… e per nulla" Musical di William Shakespeare con le musiche di Raffaella Carrà

Venerdì 31 gennaio, alle 21.00 al Teatro Astra di Bellaria Igea Marina, QAOS Gruppo Teatrale porta in scena "Rumore Molto… e per nulla!" un musical tratto dal grande William Shakespeare infarcito delle più celebri canzoni di Raffaella Carrà, da un’idea originale di Alberto Sebastian Ricci. Il numeroso cast di oltre 20 interpreti si cimenterà con le battute del Bardo e canterà e ballerà le più famose canzoni della “Raffa” nazionale, da Ballo Ballo a Chissà se va, dal Tuca Tuca alla Soca Dance, non dimenticando Tanti auguri e A far l’amore comincia Tu e così via. Le coreografie sono riprese esattamente da quelle originali dei programmi tv di Raffaella Carrà che sarà il trait-d’union dell’intero musical. Anche i costumi si ispireranno ai suoi estrosi look. La storia raccontata è una tipica commedia degli equivoci, una divertente e coinvolgente storia di sentimenti, passioni e di altre carràmbate provocati dall’amore: Don Pedro principe d'Aragona (Mauro Morigi), di ritorno dalla guerra ferma il suo esercito a Santa Fé e assieme alla sua corte viene ospitato dalla vedova del Governatore della città, Leonada (Margherita Costa). Assieme a lui arrivano i nobili amici Claudio (Francesco Paolucci), l’eterno scapolo Benedetto (Daniele Rossi) e la sorella bastarda di quest’ultimo, Donna Juanita (Roberta Biserna), che da poco è rientrata nelle sue grazie dopo essere stata condannata per aver ordito trame contro il suo regno. Ma Donna Juanita aspetta solo l'occasione giusta per vendicarsi e lo fa sfruttando i legami amorosi che legano la bisbetica Beatrice (Alessandra Casadei) a Benedetto, e la dolce Hero (Azzurra Bubani) a Claudio... Ed è solo l’inizio: i personaggi sembrano innamorarsi come guidati da una specie di furia torrida, una pazzia musicale, ovvero, le più belle canzoni di Raffaella Carrà, interpretate dal vivo dal grande cast che animerà i balletti coinvolgenti che fanno da contorno a queste divertenti e appassionanti vicende!