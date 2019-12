Per Natale Roberto Mercadini e Flavio Oreglio salgono sul palco del teatro Villa

Il Teatro Giustiniano Villa di San Clemente si veste a festa e si prepara a due serate di risate intelligenti con due grandi mattatori che si alterneranno sul palco della Piccola Stagione 2019/2020: Sabato 21 Dicembre 2019 alle ore 21.00 La più strana delle meraviglie, ovvero Shakespeare alla maniera di Roberto Mercadini; chiacchiere con gli artisti al termine dello spettacolo con Birra Amarcord e le sue eccellenti degustazioni; Sabato 28 Dicembre alle ore 21.30 finale d’anno con la consueta e scanzonata serata di Pre-Capodanno: al Villa arriva Flavio Oreglio col suo Recital, dal Teatro Canzone di cui è fra gli cultori più stimati alle dissertazioni che lo hanno reso celebre al pubblico di Zelig e dei teatri di tutt’Italia. Finale con brindisi e Auguri a tutta la “famiglia” del Teatro Villa, fatta di artisti e pubblico. Si ringrazia Tenuta Biodinamica Mara.

Sabato 21 Dicembre ore 21.00 Roberto Mercadini -Associazione Mikrà poerta in scena "La più strana delle meraviglie" Monologo da e su Shakespeare

"Ma questa è la più strana delle meraviglie!" dice Orazio ad Amleto, dopo aver visto il fantasma del re. Ecco, sono più o meno le parole che mi vengono alle labbra certe volte quando penso a William Shakespeare. Ai vertici incredibilmente alti e numerosi della sua arte. Allora provo a raccontarvi lui, il suo tempo, il suo teatro, Vale a dire, vi parlo di Shakespeare con le frasi che lui ha usato per parlare di tutti noi. Quelle frasi che sembrano già dire ogni cosa. E di fronte alle quali si pensa, a volte, "il resto è silenzio”.

Sabato 28 Dicembre ore 21.30 Il grande Flavio Oreglio, cantastorie scanzonato e filosofo beffardo, porta sul palco del Villa il suo cabaret catartico, concerto per musica, monologhi comici, osservazioni e analisi satiriche della realtà in un gioco a tutto campo tra monologhi e canzoni. Cabarettista di razza, noto al grande pubblico per la trasmissione televisiva Zelig, Oreglio è musicista, attore, cultore del Teatro Canzone ma anche uno studioso appassionato che da anni porta avanti il progetto dell’Archivio storico del Cabaret. Dopo lo spettacolo brindisi e Auguri con tutto il pubblico La piccola stagione del Teatro Villa è organizzata da Città Teatro e dal Comune di San Clemente (RN), con il contributo della Regione Emilia Romagna. Grazie a Birra Amarcord e Tenuta Mara. Media Partner Corriere di Romagna e Valconca24.com.

Biglietti spettacolo Mercadini (21/12/2019) Intero 12,00€; ridotto* 10,00€; residenti Comune di San Clemente 8,00€.

Biglietti spettacolo Oreglio (28/12/2019) Intero 15,00€; ridotto* 10,00€

(*Iscritti ai laboratori del Teatro Villa, Carta DocPer, YoungERcard, Valle dei Teatri Card, riduzioni di legge (under 18, over 65, invalidi, militari). Biglietteria: I biglietti sono in vendita il giorno dello spettacolo presso la cassa del Teatro Villa. La biglietteria apre un'ora prima dell'inizio dello spettacolo. Prenotazioni telefoniche e mail: tel 391-3360676 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13). mail: teatrovilla@cittateatro.it (specificando nome, numero di posti e spettacolo)