"Tre donne per un investigatore", incontro con la scrittrice Hélène Blignaut

Venerdì, 24 luglio alle 21 in piazzetta Parri, Riccione Paese, la rassegna Riccione Paese dei Libri presenta African Delirium Un'avventura dell'investigatore Malraux (Ianieri Edizioni), di Hélène Blignaut. Dialogherà con l’autrice Alessandra Battarra, assessore ai Servizi educativi Biblioteca e Museo, mentre la voce recitante sarà Debora Grossi, attrice e scrittrice. Un appuntamento che si preannuncia particolarmente avvincente e divertente in cui al centro della scena si troveranno tre donne, Hélène Blignaut, Alessandra Battarra e Debora Grossi per raccontare l'investigatore Malraux, il protagonista del romanzo African delirium.

Helene Blignaut, autrice sudafricana da molti anni residente in Italia, ha pubblicato numerosi romanzi storici e saggi di costume. Eclettica e vivace, si occupa di moda, creazione di eventi internazionali ed é lecturer in diverse Università nel mondo. Ha al suo attivo le pubblicazioni: Anatomia della moda e Essere belli conviene?, La scala di vetro, Il giuramento degli eretici, Afrikaans. Il suo penultimo romanzo thriller Sangue sulla Promenade (Ianieri, 2018) ha riscosso un grande successo, pubblicato nel 2018 prende spunto da un fatto di cronaca che nel 2016 scosse l'Europa intera, l'attentato del 14 luglio a Nizza.

"Non voglio svelare il mistero, ma l'atmosfera è sicuramente thriller - dice l'assessore Battarra - basta leggere la quarta di copertina per rendersi conto che le vicende narrate sono intricate e conducono il lettore verso scenari inattesi. Vorrei ricordare che la copertina del romanzo ha elementi ideati da Valerio Tullio fotografo e artista di Riccione".

Tutto inizia sull'Oceano Indiano, a Durban, città del Sud Africa. E come in ogni inizio promettente irrompe sulla scena una tempesta improvvisa che devasta la costa. Martin Du Plessis scompare nei gorghi di una gigantesca onda anomala. Superstite il fratello Jean che, dopo la scoperta di una relazione segreta che Martin aveva con un’ambigua signora parigina, diventerà vittima di un delirante processo d’identificazione che lo porterà in Europa, a Parigi e Milano. Qui, tra le trame di un oscuro traffico di opere d’arte false, ancora la morte gli verrà incontro. Ma l’investigatore George Malraux sarà al suo fianco.