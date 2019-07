Si brinda con "Verucchio calici": i vini del territorio sposano salumi, porchetta e pesce fritto

Il 16 e 17 agosto a Verucchio l'evento dedicato al vino "Verucchio Calici, in vino Veritas". Nella suggestiva atmosfera del piccolo borgo medioevale, della Rocca Malatestiana (punto panoramico per eccellenza) e dai tanti “balconi” naturali del paese; si potrà così ammirare un panorama vastissimo, sul mare Adriatico, sulla Valle del fiume Marecchia, in tutta la sua ampiezza e solennità e su tutto il Montefeltro.

In questa cornice, dalle ore 20 a mezzanotte verranno proposte degustazioni di vini, presentati dalle migliori cantine del territorio romagnolo, accompagnate da buona musica dal vivo, e punti gastronomici con: formaggi, salumi, spianate, piadine, porchetta e pesce al cartoccio.

Le degustazioni di vino avvengono solo mediante l'acquisto presso le casse, del calice con tasca e coupon.

Informazioni: tel.: 0541 670222