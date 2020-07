A Verucchio cinque serate con gli autori: al via con Lia Celi e le donne seduttrici

Cinque appuntamenti nei giovedì di luglio per tenere viva la tradizionale rassegna di Incontri con libri ed autori organizzata dalla biblioteca comunale ‘Don Milani’ di Villa Verucchio. A ospitare le prime quattro presentazioni, la centralissima piazza Europa, che domani alle 21 vedrà Lia Celi aprire il sipario sul cartellone con Quella sporca donnina. Dodici seduttrici che hanno cambiato il mondo (UTET 2020). Il libro - una scorribanda nella storia, un tour libertino e spumeggiante che ci mostra come una corrente sotterranea di ribellione abbia sempre attraversato i secoli concentrandosi proprio nel punto ancora oggi più controverso di tutti, il sesso - diventerà l’occasione per parlare del ruolo della donna nella storia in modo divertente e arguto. A farlo insieme alla scrittrice, giornalista,

umorista, autrice televisiva, blogger e conduttrice televisiva sarà Andrea Santangelo, storico militare e archeologo che si occupa di divulgazione storica collaborando con quotidiani, riviste, radio e TV. L’ultimo appuntamento, dedicato alla rivista scientifica del Museo Civico Archeologico, sarà invece ospitato nello stesso contenitore culturale di via Sant’Agostino.

“La pandemia da Coronavirus ci ha ovviamente costretti a rivedere la nostra programmazione e a rinviare di un mese questa bellissima iniziativa: dopo aver tenuto viva la cultura nei mesi di lockdown grazie agli strumenti social e ai canali online, siamo contenti di poter tornare a respirarla fra la gente. Ovviamente con tutti gli accorgimenti del caso. Grazie alla collaborazione del Gruppo Ci.Vi.Vo. gli incontri saranno infatti tenuti in assoluta sicurezza e la rassegna a ingresso libero e gratuito si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19” spiega la sindaca con delega alla cultura Stefania Sabba

IL CALENDARIO

Il cartellone di appuntamenti proseguirà con i seguenti incontri:

GIOVEDI’ 9 LUGLIO alle 21 Piazza Europa

Alessandro Giovanardi presenta il libro: I colori di Rimini. Una pinacoteca

immaginaria (Interno4).

Racconteremo di tante meraviglie artistiche conservate a Verucchio. Modera: Sabrina Foschini

GIOVEDI’ 16 LUGLIO, alle 21 Piazza Europa

Gianfranco Miro Gori presenta Le radici di Fellini, romagnolo del mondo (Il ponte vecchio).

GIOVEDI’ 23 LUGLIO, alle 21 Piazza Europa

Davide Bagnaresi, Giuseppe Marzi e Antonio Morri presentano La meravigliosa bugia (Giuntina);parleremo della Resistenza e dei rifugiati dell’ultima Guerra nel nostro territorio, in particolare a

San Marino.

GIOVEDI’ 30 LUGLIO, alle 21 VERUCCHIO – MUSEO CIVICO

Marco Pacciarelli e Anna Esposito presentanoArimnestos, il secondo numero della rivista del Museo civico archeologico di Verucchio. Modera: Patrizia von Eles