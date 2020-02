Voci del Verbo andare: il professr Davide Dominici racconta l'America del Nord

Proseguono gli appuntamenti della rassegna Voci del Verbo andare. Sabato 8 febbraio 2020 alle ore 17 alla Biblioteca Comunale di Cattolica, la terza declinazione ci porterà indietro nel tempo: ci porterà a conoscere un singolare personaggio, Esteban, uno schiavo di inizio cinquecento che per una serie di coincidenze degne di un romanzo d’appendice, si troverà ad essere il primo esploratore dell’America del Nord ancora incontaminata dal predatore uomo bianco. A raccontarcene viaggi e ricorsi avremo con noi Davide Domenici, professore presso il Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell'Università di Bologna, ritenuto dagli studenti uno dei professori più carismatici nel saper raccontare storie, in alcune delle quali eccelle a livello internazionale. Grande viaggiatore a sua volta, profondo conoscitore di quelle terre che chiamiamo le Americhe, saprà guidarci in un percorso mai ascoltato prima.