Weekend tra presepi, mercatini, la Fiera di Santa Lucia, i Queen Tribute ed i 100 anni di Fellini

L’atmosfera natalizia sta invadendo tutta la provincia tra presepi di sabbia, luminarie e villaggi di Babbo Natale. Questo è un fine settimana ricco di appuntamenti a cui non mancare. Si parte con la Fiera di Santa Lucia per poi passare ai mercatini di Natale, ai concerti rock e jazz. Tra i vari appuntamenti da non perdere la mostra “Fellini 100, Genio immortale”. Questo è anche il week end della solidarietà, diversi gli eventi a favore di chi ha bisogno di un aiuto. Non manca per gli amanti della natura e del benessere la camminata con il Wwf. C’è l’imbarazzo della scelta. Non resta che scegliere l’evento e dirigersi verso la meta prescelta e godersi una bella serata in compagnia. Ecco cosa ci sarà da venerdì a domenica a Rimini e provincia.



L'Antica Fiera di Santa Lucia

Apriamo il week end con l’Antica Fiera di Santa Lucia che animerà le strade di San Giovanni in Marignano con mercatini, dolciumi, canti e specialità natalizie anticipando così le festività nel Granaio dei Malatesta. La Fiera è caratterizzata, grazie all’importante apporto dell’Associazionismo marignanese, da animazioni e laboratori e dall'iniziativa un Natale col cuore “fatto a mano” da tantissimi volontari. E molto altro.

Durante la Fiera Milena Renzi presenterà il suo nuovo romanzo dal titolo: “Elisa Gortani storie di monti e di delitti – dall’Inquisizione ai cosacchi-“ con note storiche di Igino Dorissa. Un romanzo che racconta la storia vera di tre bambine orfane, cresciute in un piccolo villaggio di montagna (Cabia) a pochi passi dal confine Austriaco che sono state costrette a fuggire all’arrivo dei cosacchi nell’ottobre del ’44. Uno spaccato di storia che alterna momenti delicati a momenti crudi di vita quotidiana durante la difficile convivenza con il popolo cosacco. I proventi saranno devoluti all’Associazione “La Prima Coccola OdV” per sostenere il Reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale di Rimini.

Dal Presepe di Sabbia al "Gloria tibi, domine!"

Non può mancare il presepe di sabbia, vera attrattiva delle spiagge d'inverno nel periodo natalizio. Tra i tanti presepi ritroviamo il presepe di sabbia a Torre Pedrera. Realizzato dopo oltre 40 giorni di duro lavoro degli scultori provenienti da Germania Italia e Australia e degli instancabili volontari del Comitato Turistico di Torre Pedrera, le sculture fatte di sabbia e acqua renderanno omaggio alle origini marinare di Rimini, ricreando una natività tra le attività operose della pesca. Centrale sarà anche la figura di Carla Ronci, originaria di Torre Pedrera, a 50 anni dalla sua scomparsa ed ora in attesa di beatificazione. Presente anche una raffigurazione del grande Fellini e di alcuni personaggi di "Amarcord". Dopo aver visitato il presepe si potrà passeggiare tra i tipici mercatini natalizi.

Sabato, invece, nella Chiesa Gesù Nostra Riconciliazione di Rimini, si rinnova l’appuntamento con i concerti del Coro polifonico Jubilate deo, che presenta un programma di musiche natalizie intitolato “Gloria Tibi, Domine". La serata, ad ingresso libero, è inserita nella manifestazione “Cori sotto l'albero”, coordinata dall’Associazione Emiliano Romagnola Cori. Al concerto è stata concessa la partecipazione e l’iscrizione al World Choral Day 2019 la prestigiosa manifestazione che dal 1990 si prefigge di celebrare il canto corale come ambasciatore di pace e fratellanza fra tutti i popoli del mondo.

Mercatini di Natale

Sant'Agata Feltria è il Paese del Natale con il mercatino di Natale e non solo. Per le vie del borgo di Sant'Agata Feltria, avvolti da un'atmosfera piena di fascino, è possibile trovare tante idee regalo, decori e presepi artigianali, accompagnati dal suono tradizionale delle zampogne. Nella piazza principale è allestita la casa di Babbo Natale e degli elfi attorno alla quale si organizzano eventi legati ai bambini delle scuole. A questa magica casa fanno da cornice due renne in carne ed ossa che trainano una bellissima slitta.

Mercatini anche a Portoverde di Misano con Portovillage Christmas. Domenica i Mercatini Natalizi, saranno sotto i portici, lungo la Darsena. L’atmosfera natalizia sarà data anche dalle 10 palme che illumineranno Piazza Colombo e faranno da cornice al piccolo maneggio con tanti pony sui quali i bambini potranno fare dei giretti accompagnati da Babbo Natale. Ci saranno gli artisti di strada, i “truccabimbi”, giochi gonfiabili e animazioni per la gioia dei piccoli. E anche “I Saltarelli”. Poi ancora caldarroste, frutta caramellata, e perché no, anche il gelato!

E'Tendoun per lo Ior

Da venerdì Viserbella ospiterà l’evento E’Tendoun, una tensostruttura installata presso la spiaggia 53 che ospita una serie di eventi per tutte le età. Il ricavato della manifestazione verrà devoluto all’Istituto Oncologico Romagnolo per il suo progetto “Margherita”, collegato alla campagna "la mia mamma è bellissima", per aiutare tutte quelle signore che affrontano il disagio della perdita dei capelli.

Dai Queen Tribute al Jazz

Sei un fan dei Queen? Non perderti sabato il concerto tributo a Bellaria. Il Teatro degli Amici Live presenta: Queen Tribute Band - Toys Planet Rock. Il "nucleo" dei Toys si è formato nei primi mesi del '95 per la grande passione per i Queen. All'interno del già collaudato tributo ai Queen grazie alla collaborazione di altri musicisti renderà ancora più fedele la performance live. Brani come 'Barcelona', duettati con il soprano Luigina Ongaro e impatto coreografico da vera Regina si confermano in tempi brevi una delle migliori realtà nel mondo delle cover band. Mentre nell’ambito degli eventi al Centro Commerciale “I Malatesta” domenica si esibirà in un bel concerto jazz l’AB Rimini Big Band che suonerà anche mercoledi 18 dicembre alle ore 21 presso il Teatro degli Atti nella Rassegna Concerti di Natale, organizzata dalla Filarmonica.

Fellini 100, la grande mostra a Castel Sismondo

Sei un appassionato di Fellini? A Castel Sismondo potrai rivivere il centenario della sua nascita tra memorie, emozioni, scene, fotogrammi e suggestioni provenienti da quel mondo straordinario che solo Fellini sapeva creare. Tutto questo lo potrai vivere sabato all’apertura della mostra “Fellini 100. Genio immortale”. In occasione dell'opening sabato la mostra rimarrà aperta fino alle 24.

Di teatro in teatro

A Verucchio andrà in scena al teatro Pazzini "Soggetto donna", dedicato all'approfondimento delle tematiche legate agli stereotipi di genere. Uno spettacolo con uno scopo ben preciso aiutare lo Ior nell'acquisto delle parrucche per le donne che vivono il delicato momento della caduta dei capelli durante la malattia. A Cattolica, invece, domenica per il ciclo “MuseoDì. Le domeniche al Museo”, al Museo della Regina si svolgerà “Il naso che scappa”. Laboratorio per i più piccoli con Gemma Felici e Georgia Galanti. A Morciano Gek Tessaro porta in scena il suo "Pinocchio". A Santa'Agata Feltria la rassegna Natale al Mariani si conclude domenica alle 16.30 con il comico Gianni Bardi che allieterà l’atmosfera natalizia con le esilaranti e originali gag del suo nuovo monologo Brodini caldi di Natale.

Trekking con il Wwf

Se ami il trekking e vuoi trascorrere una domenica in mezzo alla natura domenica potrai andare in cammino con il Wwf alla scoperta delle bellezze del territorio con un’escursione nella zona di Petrella Guidi. La partenza è da Petrella Guidi, si sale lungo la strada per Cà Busca, si devia su sterrata per Le Coste fino a incrociare il sentiero 98 per risalire fino a Monte Benedetto per ritornare a Petrella Guidi dal sentiero 99.

La magia del cinema

Tutti i film in programma nelle sale di Rimini e dintorni.