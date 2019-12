Weekend con la caccia al tesoro, il Gospel, Pink Floyd Tribute, Bob Corn e Portovillage Christmas

Questo fine settimana sono molti gli appuntamenti a cui non mancare. Si parte con la musica di folk e rock di Bob Corn, per poi passare al Gospel con “Nate Brown e One Vice” e Rimini Classica. Tra i vari appuntamenti da non perdere la mostra “Le gru sono tornate” duecento origami tutti da ammirare. Questo è anche il week end dei concerti di Natale e dell’inaugurazione dell’albero di Natale a Cattolica realizzato dai bambini. Non manca l’appuntamento a teatro. C’è l’imbarazzo della scelta. Non resta che scegliere l’evento e dirigersi verso la meta prescelta e godersi una bella serata in compagnia. Ecco cosa ci sarà da venerdì a domenica a Rimini e provincia.

Bob Corn all'Hobo's di Rimini

Venerdì Bob Corn sarà all'Hobo's di Rimini con la sua musica folk e rock. Da anni Bob Corn interpreta la sua musica come interpreta la sua vita; ispirata per lo più da figure femminili o da quel che vede e sente in giro, un viaggio che inizia dalla pianura padana e si sposta in tutta Europa e per gli States con una piccola chitarra al seguito e delle grandi storie da raccontare.

Dal Gospel ai Pink Floyd

Ami il gospel? Doppio appuntamento da non perdere a Coriano e Verucchio con i “Nate Brown e One Vice”. Direttamente da Washington D.C., torna in Italia il gruppo gospel che animerà le serate riminesi. Venerdì saranno al Teatro Cor.te di Coriano, mentre sabato saliranno sul palco del Teatro Pazzini di Verucchio.

Sabato, invece, al Teatro Tarkovsky di San Giuliano oltre 80 musicisti saliranno sul palco per omaggiare i Pink Floyd, nelle loro hit più iconiche e leggendarie, come Another Brick in The Wall, che dà anche il titolo alla serata, Wish you were here, Great Gig in the sky, Shine on you crazy diamond e tutte le altre più celebri.

Concerto di Natale

A San Clemente "Parole note...al Villa" chiude con il concerto del Mirò Saxophone Quartet “Etnosax”. Sarà anche l’occasione per gli auguri di Buone Feste. Il ricavato della serata - ad offerta libera - sarà interamente devoluto all’AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, sezione della provincia di Rimini.

Domenica nella chiesa del Crocifisso a Rimini concerto di Natale del Coro Carla Amori Piccole Voci di Carla Amori, diretto da Andrea Angelini & Fabio Pecci, mentre la Banda città di Rimini conclude il ciclo di iniziative al Centro Malatesta con la Xmas Parade.

Portovillage Christmas

Ultimo appuntamento domencia a Portoverde di Misano con Portovillage Christmas. Sotto i portici, lungo la Darsena, ci saranno i Mercatini Natalizi. Piazza Colombo sarà illuminata da 10 palme che faranno da cornice al piccolo maneggio con tanti pony sui quali i bambini potranno fare dei giretti, accompagnati da Babbo Natale. Ci saranno gli artisti di strada, i “truccabimbi”, giochi gonfiabili e animazioni per la gioia dei piccoli. E anche “I Saltarelli”. Poi ancora caldarroste, frutta caramellata, e perché no, anche il gelato.

Albero di Natale

A Cattolica sabato inaugura l'Albero di Natale della città decorato dai bambini con materiali naturali e di riciclo nei Giardini di Piazza Roosevelt. Si tratta di un progetto a cura dell'associazione Celesterosa e Laboratorio di educazione all'immagine. Non manca lo scambio di auguri con un momento di musiche, storie e merenda.

Rimini express, caccia al tesoro in giro per Rimini

Vuoi trascorrere un sabato diverso? Prendi parte a Rimini Express, la caccia al tesoro natalizia più grande della città. Una giornata in cui esplorerai, cercherai, troverai e supererai prove divertenti e di gruppo. Partenza alle 15 dal centro di Rimini dove si ritira il Kit della Caccia al Tesoro, i dettagli verranno comunicati telefonicamente al momento dell'iscrizione. Avrai circa 2 ore e 30 minuti di tempo per realizzare tutto il percorso. Non dimenticare la macchina fotografica o lo smartphone per scattare le foto.

"Le gru sono tornate" alla galleria No Limit to Fly

Alla galleria No Limits to Fly è possibile visitare la collettiva “Le gru sono tornate” che raccoglie duecento coloratissime piccole gru di carta, realizzate con la tecnica dell’origami, appoggiate sul tetto di vetro dell’ingresso della galleria . Da sempre una delle caratteristiche dello spazio d’arte, le gru erano state tolte perché negli anni si erano rovinate ma ora sono tornate, grazie anche agli artisti e ai visitatori, che hanno partecipato alla preparazione dell’allestimento.

Di Teatro in teatro

A Villa Verucchio va in scena “Arrivi e partenze” alla Sala Romagna Mia. Si tratta di una particolare forma di improvvisazione teatrale che si esprime attraverso una speciale collaborazione fra performer e pubblico. Una serata da spettator-attori.

Se, invece, ti piace ridere non perdere l’appuntamento al Teatro Giustiniano Villa di San Clemente “La più strana delle meraviglie”, ovvero Shakespeare alla maniera di Roberto Mercadini che parlerà del drammaturgo e poeta inglese con le frasi che lui ha usato per parlare di tutti noi. Quelle frasi che sembrano già dire ogni cosa. E di fronte alle quali si pensa, a volte, "il resto è silenzio”.

“Solo cose belle” torna al Tiberio

Torna al Cinema Tiberio di Rimini il film “Solo cose belle” di Kristian Gianfreda. È la storia di Benedetta, una popolare ragazza sedicenne, e del suo incontro con una bizzarra casa famiglia, appena arrivata nel suo piccolo paese dell’entroterra riminese. Benedetta è la figlia del sindaco, costretta ad adeguarsi a un ruolo sociale che – come scoprirà – non le piace, e a un ideale di perfezione, anche estetico, che in realtà la rende infelice. È proprio lei a guidarci in questo mondo ai margini, in cui tutti sembrano “sbagliati” o “difettosi”, ma in realtà sono solo davvero umani.“

La magia del cinema

Tutti i film in programma nelle sale di Rimini e dintorni