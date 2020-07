Elenco delle scuole materne e per l'infanzia del comune di Rimini 

Elenco delle scuole comunali d’infanzia

Il Delfino via Tommaseo 5 - tel. 0541 793737

Dall'anno 1973 al 1995 la scuola "Il Delfino" è stata formata da tre sezioni di scuola infanzia. Nel 1995 in base ad un progetto regionale sulla continuità educativa, è stata aperta una sezione di nido denominata Sezione cerniera per accogliere bambini dai 27 ai 32 mesi al fine di favorire e sollecitare una sempre più ampia cultura della continuità infatti durante l'anno scolastico i bambini del nido e quelli della scuola infanzia condividono spazi ed esperienze.

Il Gabbiano Via Orsini, 26 Tel. 0541 793773

La scuola "Il Gabbiano", dall'anno scolastico 1995/96 in base ad un progetto regionale sulla continuità educativa tra nido e scuola dell'infanzia, accoglie nel nido d'infanzia i bambini di età compresa tra i 27 e i 32 mesi e in due sezioni di scuola dell'infanzia bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni. La scuola dell'infanzia concorre a promuovere la formazione integrale della personalità del bambino dai tre ai sei anni.

Il Glicine Via pagliarani, 2 - tel. 0541 793740 La scuola è dotata di due giardini allestiti con macro strutture utilizzate per attività di movimento.

Il Volo Via ferraris, 25 - tel. 0541-751557 La scuola è funzionante dal 1974 ed è situata tra il mare e il centro storico per cui usufruisce delle opportunità che tale collocazione offre: uscite al mare, quale serbatoio di esperienze ambientali, visite ai principali monumenti cittadini e alla biblioteca. La scuola è composta da quattro sezioni: ad ogni sezione è assegnato un colore giallo, arancio, rossa e blu che corrisponde all'identità di ogni fascia d'età.

Aula gialla formata da 26 bambini di età omogenea (3 anni).

Aula rossa formata da 26 bambini di età omogenea (5 anni)

Aula formata da 26 bambini di età eterogenee (3-4-5 anni)

Tutte le sezione sono gestite dal personale educativo del CEIS

La Giostra Via cordevole, 2 - tel. 0541-53018

All'esterno del plesso si trova il giardino, costituito da erba sintetica, che circonda la scuola, attrezzato con macro-strutture. Ogni sezione è provvista di angoli strutturati e laboratori e sono gestite dal personale educativo del CEIS

La Lucciola Via di mezzo, 10 tel. 0541 793710

La Scuola "Lucciola" si colloca in una posizione centro residenziale. È circondata da un ampio giardino con alberi e piante di vario genere. La scuola dispone di quattro spazi-aula o sezioni, ciascuno dotato di un bagno attrezzato per i bambini. Ogni sezione si affaccia sul proprio salone che solitamente è utilizzato per attività psicomotorie e gioco libero. Ogni salone è allestito con "angoli": spazi importanti per lo sviluppo di fondamentali obiettivi nei vari campi di esperienza.

La Rondine via pagliarani, 4 - tel. 0541 793743

La scuola si trova in periferia vicino al "Parco Marecchia". Un’area verde che diventa una preziosa risorsa per attività di ricerca ambientale sul campo.

La Vela Via lago di garda, 15 - tel. 0541 793722 (area n.5)

La Scuola dell'Infanzia "La Vela" si trova a Torre Pedrera nella provincia di Rimini. La scuola è dotata di:

1. un parco alberato attrezzato con strutture-gioco in legno;

2. un salone per il gioco libero, le attività psicomotorie e i momenti di intersezione. In tale spazio viene allestito l'Atelier (spazio di emozioni e creatività)

Le Margherite ia losanna 16 - tel. 0541 793719

La scuola dell'Infanzia di Miramare è stata inaugurata nel 1964 in un territorio conosciuto nel circondario riminese con il nome di "Villaggio Fiorito". Nell'anno 2007 è stata rinominata "Le Margherite". L'ambiente naturale offre un parco e a poca distanza il mare. L'ambiente sociale è caratterizzato da: nido d'infanzia "Pollicino", servizio educatrice domiciliare "Giochi di mare", scuola primaria, scuola media, campo sportivo, ufficio postale, piazza del mercato ambulante, casa di riposo, stazione ferroviaria ad attività ridotta nel periodo invernale.

La Ginestra Via monte cieco, 21 - tel. 0541 793713

La scuola dell’infanzia “La Ginestra” è situata a Montecieco, in collina, a tredici chilometri da Rimini, nelle vicinanze dei territori di Verucchio, San Marino e Santarcangelo. L’utenza è composta da genitori che svolgono attività lavorative diverse. Negli ultimi anni, si sono inserite nel territorio famiglie straniere che hanno trovato possibilità di lavoro e integrazione. L’attività lavorativa delle famiglie in prevalenza è di tipo annuale e la maggioranza usufruisce dell’orario scolastico completo.

Al Zgheli Via tredozio, 57 - Santa Giustina - tel. 0541-680236

La Scuola dell'Infanzia "Al 'Zgheli" di Santa Giustina é inserita nella frazione omonima che si collega alla realtà socio-economica di Rimini. La località é caratterizzata da attività prevalentemente di tipo agricolo, anche se negli ultimi anni ha subìto una certa trasformazione nel potenziamento di settori economici legati all'artigianato, all'industria e al turismo. Il territorio é interessato da un discreto flusso di immigrazione di famiglie provenienti dal sud e da altri paesi. Le sezioni sono gestite dal personale educativo del CEIS

Il Quadrifoglio Via mirandola - Spadarolo - tel. 0541 793755

La scuola dell’infanzia “Quadrifoglio” è situata a Km. 5 da Rimini, in località Spadarolo, una zona periferica in via di espansione ed è stata aperta nel 2006. Il servizio è composto da 3 sezioni così articolate:

Aula gialla 26 bambini di 3-4 anni

Aula rossa 26 bambini di 4-5 anni

Aula blu 26 bambini di 4-5 anni

Nell'ampio giardino si possono fare giochi liberi e organizzati, esperienze motorie e relazionali.

Il Galeone Via sacramora 38 - tel. 0541 793704

La scuola dell'infanzia di Viserba è inserita in un poloscolastico che comprende Nido, Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Media Inferiore e Scuole Superiori, è ubicata vicino al mare e non lontana dal centro del paese. La scuola è organizzata, per quanto possibile per sezioni omogenee per età; all'interno di ogni sezione vi sono dueinsegnanti di riferimento al gruppo/sezione , una terza o più insegnanti part-time o a tempo pieno per eventuale sostegno a bambini con disabilità o supporto alla sezione.

Isola blu V.le g.petropoli, 33 (Viserbella) - tel. 0541 793749

Il servizio è articolato in due sezioni:

la sezione nido accoglie 20 bambini tra i 21 ed i 36 mesi

la sezione scuola dell'infanzia è formata da 22 bamini di età compresa tra i 3 ed i 4 anni.

Arcobaleno Via leonardo da vinci, 45 - tel. 0541 372038

La nostra scuola è nata negli anni '60 a Rivazzurra ed è stata ristrutturata negli anni '80 prendendo il nome di "Arcobaleno". Il plesso, circondato da un vasto giardino, è ubicato a sud del centro storico, vicino al mare, nel quartiere denominato "Ghetto Turco".

Tutte le sezioni vengono gestite dal personale educativo del CEIS

La Coccinella Via della fiera 88 Tel. 0541 793731

La scuola è caratterizzata da un giardino che ripropone in scala alcuni angoli: stagno, orto, frutteto, serra, tappeto di Giò e isola ecologica. La scuola è organizzata in tre sezioni tendenzialmente omogenee per età, con giochi, materiali, centri e angoli specializzati che si contraddistingue secondo le esigenze dei bambini.

Il Borgo Via matteotti 26 - tel. 0541-24134

La scuola è denominata "Il Borgo" perché è inserita nel vecchio borgo S. Giuliano, uno dei più caratteristici di Rimini. E' collocata nella zona urbana, il centro; il Parco Marecchia e il porto canale sono facilmente raggiungibili a piedi. Questo contesto offre interessanti spunti educativi e didattici. La scuola si presenta organizzata su due sezioni di 26 bambini di età eterogenea;

i bambini di 3 anni vengono chiamati Ricci, quelli di 4 anni Volpi e quelli di 5 anni Lupi. Le sezioni vengono gestite dal personale educativo del CEIS.



Elenco scuole materne statali:

III Circolo: via Arnaldo di Brescia, 4 - Tel. 0541 383012

Scuola materna statale "Officina dei bambini" - Via delle Officine 69 - Tel. 0541 381374

Scuola materna statale "Aquilone" - Via Fogazzaro 101 - Tel. 0541 380729

Scuola materna statale officina succursale "Gianfranco Zavalloni" - Via Bartoni 3

IV Circolo: Via Matteotti 28 - Tel. 0541 25413

Scuola materna statale "Celle" - Via Del Quadrifoglio 6 - Tel. 0541 740069

Scuola materna statale "Decio Raggi" - Via Matteotti 28 - Tel. 0541 25413

Istituto comprensivo "E.Fermi" via Egisto Morri n.4 47923 tel.0541733793

Scuola materna statale "Acquamarina" - Via Sacco e Vanzetti 13, Viserba

Istituto comprensivo "Marvelli”:

Scuola materna statale "Girasole" - Via Tristano e Isotta 7 - Tel. 0541 775060

VI Circolo: Via Casti 13 - Tel. 0541 380363

Scuola materna statale "La capriola" - Via Macanno 10 Tel. 0541 384714

Scuola materna statale "Gabbianella" - Via Po - Villaggio 1° Maggio - Tel. 0541 391576

Scuola materna statale "Albero dei bambibi" - Via Covignano 238

Istituto comprensivo di Miramare: Via Pescara 33 - Tel. 0541 370357

Scuola materna statale "Marebello" - Via Regina Margherita 4 - Tel. 0541 370090

Scuola materna statale "Il Papavero" - Via San Salvatore - Tel. 0541 370226

Istituto comprensivo centro storico: piazza Gramsci 3/4 tel. 0541 782375

Scuola materna statale "Gambalunga" via A.Gambalunga 106

Le modalità e la documentazione da presentare sono disponibili presso le singole le sedi scolastiche. Per l'iscrizione è necessario il codice fiscale del bambino.

La frequenza è per i bambini dai 3 ai 6 anni.

Occorre che in presenza di bambini con situazioni problematiche di vario genere, i genitori lo facciano presente allegando la relativa documentazione della N.P.I. (Neuro Psichiatria Infantile), AUSL (Azienda Unità Sanitaria Locale), Servizio sociale, Centri vari in modo da poter organizzare per tempo le migliori condizioni per la frequenza del bambino. Indicare nella domanda se il bambino frequenta l'asilo nido.

Gli alunni residenti in zone sprovviste di mezzi pubblici, in particolare nel forese, frequentanti le scuole materne possono usufruire di speciali linee scolastiche, organizzate per bacini di utenza e punti di raccolta presentando domanda su apposito modulo presso le rispettive istituzioni scolastiche di appartenenza.

