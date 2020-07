Dove fare il pieno Rimini: distributori anche di metano e gpl 

Avere il serbatoio della proprio auto o moto in riserva è un problema per questo è indispensabile conoscere bene dove si trovano i distributori di carburante attivi a Rimini e più in generale ovunque si vada. Questa accortezza è fondamentale nel caso in cui la propria auto sia dotata di un impianto a Gpl o metano: la scelta ideale per risparmiare, ma che rende indispensabile conoscere gli indirizzi dei distributori, in modo da calcolare anche le distanze giuste.

In tal senso possono risultare utili alcune app da scaricare direttamente sul proprio smartphone. Vediamo quelle maggiormente consigliate:

PrezziBenzina: la app include i benzinai presenti sull'intero territorio nazionale con i relativi prezzi, comprendendo inoltre i distributori gpl e metano.

Distributori metano, Gpl e Colonnine by Ecomotori: l'app fornisce tutte le informazioni utili per raggiungere i distributori di metano e gpl. Sono disponibili i dati con indirizzi, orari e prezzi.

OpenMetano: l'app include più di 900 distributori di metano in tutta Italia, con un'interfaccia grafica semplice e intuitiva.

Cerca Distributori Metano: l'app ricerca i distributori di metano più vicini rispetto alla posizione rilevata.

Se non si vuole scaricare l’app ecco l’elenco dei distributori a Rimini.

Metano e Gpl

- Stazione di Servizio Pb

Via Tolemaide, 86 - 47922 Torre Pedrera (RN)

- Q8 - Stazione di Servizio - Gpl

61, Via Circonvallazione Nuova - 47923 Rimini (RN)

- Hermes - Distributore di Metano - Gpl - Benzine

107, Strada Statale Consolare Rimini San Marino - Rimini (RN)

- Stazione di Servizio - Metano

Societa' Metano Autotrazione S.M.A. Via Di Sopra 110 - 47822 Santarcangelo Di Romagna (RN)

- Montefeltro Est

Autostrada Adriatica - 47838 Riccione (RN)

- Distributore Metano

Via Tanaro, 10, 47924 Rimini RN

- Officina Cavalli - impianti gpl e metano, restauro auto storiche

Via Circonvallazione Nuova, 71/C, 47923 Rimini RN

- Metano Rimini Sud

A14 - Autostrada Adriatica, 47924 Rimini RN

- Ve.Fa. Gas Srl

Via Giovanni Palmiri, 9, 47924 Rimini RN

- Vulcangas Rimini

Via Flaminia, 191, 47923 Rimini RN

- GEP Carburanti

Via Destra del Porto, 2, 47921 Rimini RN

- Eni Rimini

Via Flaminia, 327, 47924 Rimini RN

- Tamoil

Via Emilia, 50, 47900 Rimini RN

- Stazione di Servizio Cannini

Via Roma, 53, 47921 Rimini RN

- Eni Vulcangas

Via Andrea Costa, 4, 47923 Rimini RN

- Stazione di Servizio Repsol

Via Jano Planco, 47923 Rimini RN

- Societa Italiana Gas Liquidi Spa

Via Andrea Costa, 4, 47923 Rimini RN

- PB

Via Tolemaide, 86, 47922 Rimini RN

- GEP Carburanti

Via Tolemaide, 71, 47922 Rimini RN