Canoni pertinenziali, il plauso di Morrone e Raffaelli: "Una grande vittoria per il futuro di tanti lavoratori"

Il via libera in commissione Bilancio alla Camera dell’emendamento sui pertinenziali viene accolto con grande soddisfazione anche dai parlamentari della Lega Elena Raffaelli e Jacopo Morrone. Dopo il sindaco Gnassi arriva il plauso anche dai leghisti, ma con una differenza sulla paternità dell'emendamento. Il sindaco la attribuisce all’Anci mentre i due esponenti del Carroccio parlano di “un nostro emendamento, riformulato in Commissione Bilancio alla Camera, al decreto Rilancio, che pone fine all’annosa vicenda che vede al centro i concessionari pertinenziali".

Morrone e Raffaelli evidiaziano che "si prevedono l’abolizione dei canoni OMI e la chiusura di un lungo contenzioso con il pagamento del 30%".

"Abbiamo lavorato sin dal nostro insediamento senza mai mollare, - ha precisato Raffaelli - con grande impegno in piena condivisione con i rappresentanti della categoria che abbiamo sempre sostenuto per l'ingiustizia che hanno subito con l'applicazione dei valori OMI. Un risultato importante, condiviso con le altre forze politiche, che riporta serenità e certezze a tante imprese famigliari e che garantisce il mantenimento di tanti posti di lavoro".