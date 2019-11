Donne e lavoro, il sindaco Spinelli contro Santi: "Interviene a favore dei sindaci a seconda del loro schieramento"

Nuova "puntatata" della guerra sul bando dedicato alle donne e al lavoro che vede coinvolti il Comune di Coriano, per non aver partecipato al bando, l'assessore Emma Petitti, che ha commentato la mancata partecipazione incassando accuse dal sindaco Spinelli che si tratta solo di campagna elettorale, e il presidente della Provincia Santi che ha difeso Emma Petitti.

Dopo il botta e risposta di questi giorni, torna alla carica il primo cittadino Domenica Spinelli che commenta l'interventodi Santi: "Interessante leggere anche la sua dichiarazione, 'Non la si può sempre buttare in politica. Non ci si può sempre considerare in campagna elettorale. Chi vede ogni azione in chiave elettorale significa che nel proprio agire lega tutto all’interesse della propria parte'. In realtà quello che ho sempre visto nelle azioni delle istituzioni locali, gestite dal suo partito è sempre stato questo, “agire per interesse politico di parte” e lui è sempre stato uno delle espressioni politiche fondamentali di questo meccanismo, legittimato nel ruolo anche dalla riforma Delrio che ha ridotto l’ente Provincia ad un ente di secondo livello ponendo un sindaco al di sopra dei suoi colleghi. Bene farebbe Riziero Santi ad interpretare il ruolo di Presidente in modo super partes e non come “capo politico”, pronto ad intervenire a favore o contro i sindaci a secondo del loro schieramento".

Lo scontro Spinelli-Petitti

Prosegue Spinelli: "Inoltre chi è in “continua campagna elettorale” da oltre sette anni non sono certo io, dal 2012 amministro insieme alla maggioranza questo splendido territorio, è la “sua” minoranza che non si rassegna ai disastri del passato e alla propria incapacità di esprimere un’alternativa di governo e più che costruirsi una identità mira a delegittimare quella altrui. Una buttata “elettorale” della minoranza ha scatenato un intervento di un Assessore regionale, e del Presidente della Provincia; attendo reazione indignata da altri big della politica? L’ultimo quesito è rivolto invece alla consigliera Giulia Corazzi e riguarda il progetto presentato in regione dalla provincia di Rimini in quota di compartecipazione intitolato “Rispetto, un percorso verso la Parità” e sul perché a parità di risorse investite al comune di Coriano era stata riconosciuta una quantità minore di laboratori rispetto agli altri comuni partecipanti. Come mai, solo successivamente la nostra comunicazione ufficiale di richiesta spiegazioni, è poi riuscita a trovare altre risorse? Non esistono comuni di serie A e comuni di serie B e questo non è una regola della Spinelli è la base per chi amministra i soldi pubblici".