Elezioni, la carica dei candidati per il Consiglio regionale: tutti i nomi e le liste di Rimini

Ecco tutti i candidati su cui gli elettori della circoscrizione Riminese possono esprimere la loro preferenza. Sono 62 i candidati, ripartiti in 16 liste, che concorrono per 4 posti assegnati al territorio provinciale. La candidata Marta Callot non è sostenuta da liste nel Riminese.

Candidato presidente: Stefano Bonaccini

Partito Democratico: Emma Petitti, Giorgio Pruccoli, Nadia Rossi, Alessandro Belluzzi

Bonaccini presidente: Gianluca Garulli, Adriana Pellegrini, Kristian Gianfreda, Ilia Varo detta Lilli

Emilia-Romagna Coraggiosa: Chiara Zamagna, Alfio Fiori, Mara Marani, Fabio Mina

Europa Verde: Davide Beligotti, Monica Barogi, Claudio Cerquetti, Cristina Mengozzi

+Europa: Giuseppe Scassellati Sforzolini; Paola Antili; Carmela Carnevale; Jacopo Vasini

Volt Emilia-Romagna: Augusto Argento, Emanuela Serri, Francesco Marino

Candidata presidente: Lucia Borgonzoni

Lega Salvini: Bruno Angelo Galli, Valli Cipriani, Matteo Montevecchi, Veronica Pontis

Forza Italia: Nicola Marcello, Alessia Tonini, Andrea Dionigi Palazzi, Cinzia Salvatori

Fratelli d'Italia: Gioenzo Renzi, Pasquale Barone, Beatriz Colombo, Nicoletta Gagliani

Progetto Emilia-Romagna rete civica- Borgonzoni presidente: Claudio Di Lorenzo, Paola Maggini, Marisa Grossi, Roberto Baschetti

Popolo della Famiglia – Cambiamo!: Alessandro Margiotta, Rosalia Penserini, Andrea Migani, Francine Gambaro

Giovani per l'ambiente: Antonio Valentinov Puzalkov, Giuseppe De Leva, Amanda Simoncelli, Sofia Tentoni

Candidato presidente Simone Benini:

Lista Movimento 5 Stelle: Luigi Delli Paoli, Ilaria Livi, Davide Ghinelli, Francesca Fratta

Candidata presidente Marta Callot:

Senza liste a sostegno a Rimini

Candidata presidente Laura Bergamini:

Partito Comunista: Giacomo Canducci, Marco Borazio, Sarah Romagnoli

Candidato presidente Stefano Lugli:

L'altra Emilia Romagna: Alessandro Corbelli, Eliana Cugnetto, Carla Gozzi, Francesco Gualdi

Candidato presidente Domenico Battaglia:

Movimento 3 V - Vaccini Vogliamo Verità: Ambra Fedrigo, Matteo Angelini, Stefania Sinicropi, Giuseppe Berardi