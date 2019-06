Relax, cultura e divertimento in una due giorni all'insegna del benessere

L'impatto della cultura da un punto di vista psicologico, sociale ed economico, e quindi l'influenza indiretta che può esercitare su aspetti come la longevità e il livello di soddisfazione della vita sono innegabili. La cultura rappresenta un importante fattore di stimolo per una vita sana e per l’elaborazione di strumenti alternativi a favore di pratiche mediche, sociali e assistenziali. Sant'Agata Feltria crede in questa idea pertanto Il 29 e 30 giugno si svolgerà l'evento "Scelgodiviverebene". Due giorni dedicati al benessere tra movimento, relax, profumi e sapori. Dalle ore 15, due ore in compagnia di Marco Davide Cangini (autore del libro Mercatino-Rimini Andata e Ritorno) tra vicoli, monumenti e sapori dell’Alta Valmarecchia, in uno dei borghi più belli d’Italia. Sarete accompagnati gratuitamente tra aneddoti, cenni storici e curiosità per scoprire il paese così come non lo avete mai visto prima. Il 29 e 30 Giugno, partenza dalla piazza Garibaldi di Sant'Agata Feltria alle ore 15, in visita alla Rocca delle fiabe, al Convento San Girolamo, al Museo delle Arti Rurali e per finire al Teatro Mariani. Un occasione per vivere un'esperienza coinvolgente.

