Dopo il Qatar cancellato anche il Gp della Malesia, Dorna pensa a date alternative

Dopo l'annullamento della MotoGp in Qatar di questo fine settimana, quando correranno solo le classi Moto2 e Moto3, FIM, IRTA e Dorna annunciano il posticipo del Thailand Grand Prix, tappa programmata per il 22 marzo a Buriram, a causa del coronavirus. Il governo thailandese ha comunicato che non sarà possibile svolgere l’evento nella data previamente accordata vista la situazione che si è generata a livello mondiale in seguito all'espandersi del coronavirus. Per questo motivo, la FIM, IRTA e Dorna hanno valutato la possibilità di posticipare l’appuntamento nel corso della stagione.