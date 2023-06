Oncoematologia pediatrica, il presidente della Camera: "Un esempio, il nuovo reparto aiuterà tanti bimbi"

Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha rivolto uno speciale video messaggio in sostegno del progetto per la ristrutturazione del Day-Hospital del Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Infermi di Rimini. Durante la serata di mercoledì (21 giugno) alla Darsena del Sale di Cervia si è tenuta una speciale raccolta fondi, un appuntamento promosso da ‘Il Germoglio Onlus’, l’organizzazione no profit della Famiglia Amadori.

La campagna di crowdfunding punta a dare un ulteriore sostegno economico ai lavori di completa ristrutturazione del day hospital del Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale riminese. Il progetto di solidarietà, che oltre a Il Germoglio vede coinvolte altre realtà territoriali (le aziende Amadori e Cia Conad e l’associazione riminese Arop), prevede la riqualificazione di un’area di 600 metri quadrati, con interventi strutturali e funzionali, i cui lavori sono iniziati ufficialmente lo scorso 19 dicembre con la posa della prima pietra.

Queste le parole del presidente Lorenzo Fontana nel suo intervento: “Ristrutturare questo reparto significa migliorare le condizioni di cura e assistenza per i bambini e adolescenti affetti da patologie oncologiche ed ematologiche. Significa anche un segno concreto di quanto la comunità sia matura e unita nel sostegno e nella tutela della salute dei più piccoli e di concreta vicinanza alle loro famiglie. E’ importante sottolineare la generosità di iniziative come la vostra, perché si dimostra quanto sia fondamentale la dedizione di tutti, sia a livello individuale che collettivo, per garantire le migliori cure e strutture sanitarie possibili".

E conclude: “Rinnovo, pertanto, il mio plauso e la mia gratitudine a “Il Germoglio Onlus”, a tutti coloro che stanno contribuendo a questa iniziativa e a coloro che silenziosamente lavorano ogni giorno per offrire un futuro più luminoso ai minori che assieme alle loro famiglie stanno affrontando questa sfida con commovente coraggio e dignità”.