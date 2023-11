La rotonda del Grand Hotel intitolata a Lucio Battisti. "Amava Rimini, ora il progetto per riqualificarla"

Basta una chitarra. Qualche ritornello. Ed è subito magia. Non poteva mancare un momento di “Il mio canto libero” nel giorno in cui la Città di Rimini decide di intitolare una rotonda al grande Lucio Battisti. E non si tratta di una rotonda qualsiasi, ma il luogo che per tutti i riminesi viene riconosciuto come “La rotonda”. La rotonda del Grand Hotel diventa infatti rotonda Lucio Battisti, in onore del grande compositore (1943-1998). Lucio Battisti era di casa a Rimini e nella città ha vissuto molti momenti della sua vita, in tanti lo ricordano a queste latitudini nelle gite in barca, nelle passeggiate, ma anche durante storiche partite a carte con i turisti. La città ha ispirato Battisti nel suo cammino, autore di alcuni tra i brani più significativi nella storia della musica italiana. Alla cerimonia a due passi dal Grand Hotel, visibilmente commossa, ha voluto prendere parte anche la moglie Grazia Letizia Veronese. Presenti anche diversi fan da molte regioni d’Italia.

“E’ un omaggio che noi abbiamo voluto fare a Lucio Battisti non solo per l’immensità dell’artista, ma un riconoscimento all’amore che Lucio Battisti, con la signora Veronese, hanno sempre avuto per la nostra città – spiega il sindaco Jamil Sadegholvaad -. Il barchino ormeggiato a San Giuliano, il surf, le passeggiate, Battisti qui si sentiva Lucio ancor prima che il grande cantante. Poteva vivere la città e i riminesi lo lasciavano in pace, era un amico. Abbiamo voluto intitolare quello che è il luogo per tutti i riminesi più iconico della zona mare. Spesso tra riminesi si dice ci troviamo alla rotonda e sappiamo già cosa significa, anche se nel frattempo a Rimini di rotonde ne sono nate diverse. Questa diventa la rotonda Lucio Battisti, è il regalo più bello che la città e tutta la comunità riminese potevano fare in ricordo a Lucio”.

Poi l’annuncio da parte del primo cittadino, che promette nel prossimo futuro un restyling allo storico rotondone del lungomare: “E’ una rotonda, un pezzo di città, che nei prossimi anni continuerà quel cambiamento, rinnovamento e riqualificazione, che ha interessato molte parti del lungomare. E’ già una bella rotonda oggi ma lo sarà ancor di più anche per Lucio Battisti”, svela Sadegholvaad. Visibilmente commossa, Grazia Letizia Veronese ha semplicemente detto: “Ringrazio la città di Rimini, i riminesi e il vostro sindaco che è speciale”.