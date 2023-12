VIDEO - Addestramento tecnico dal cavalcavia, i Vigili del fuoco si preparano in caso di emergenze

Addestramento in corso per i Vigili del Fuoco Rimini in Alta Valmarecchia. Durante questi giorni si sta svolgendo in località Maiolo, un addestramento tecnico per manovre speleo alpino fluviale, con calata e recupero di gommone e operatore da cavalcavia. Risulta fondamentale l'addestramento sul proprio territorio, per poterne usufruire durante il periodo emergenziale. All'addestramento è interessato tutto il personale già formato in precedenza tramite specifici corsi regionali. Attualmente al comando di Rimini vi sono 34 soccorritori fluviali, pronti a partire per chiamate di calamità su tutto il territorio nazionale.