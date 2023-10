VIDEO - Sorpresa al Porto di Rimini, all'ora del tramonto un bellissimo delfino incanta i presenti

Una bellissima sorpresa per chi domenica (8 ottobre) si trovava all’ora del tramonto a passeggio nella zona del porto di Rimini. A un certo punto, poco distante dalla costa, è apparso un bellissimo delfino. L’esemplare è stato subito immortalato dai cellulari delle persone presenti, tra lo stupore di adulti e di bambini che sono rimasti incantati a guardarlo.

Il 2023 passerà alla storia anche per il numero crescente di segnalazioni circa il ritorno di specie marine la cui presenza negli ultimi anni non era così evidente né registrata. Dal punto di vista biologico è il segnale della salute del mare Adriatico e della straordinaria biodiversità che lo anima. “Delfini che saltano tra le onde dell’Adriatico, tartarughe che vengono prese in cura e poi riaccompagnate nel loro habitat acquatico, cefali, leccie, orate, saraghi, sgombri, sardine, tonnetti alletterati, pesci balestra e tanti altri animali marini. Anche la presenza di meduse, a volte guardate con diffidenza, è un indicatore dell’ottima salute del mare" aveva raccontato in un’intervista, lo scorso mese di agosto, l'assessora alla Transizione ecologica del Comune di Rimini Anna Montini.