LA DIRETTA - Forte ondata di maltempo, chiudono sottopassi e ponti. Fiumi osservati speciali

Diretta

Allerta rossa della Protezione per criticità idraulica e idrogeologica. Attenzione ai sottopassi allagati

C'è grande preoccupazione per la nuova ondata di maltempo che sta interessando la Romagna dalla nottata tra lunedì e martedì. La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo rossa per "criticità idraulica" e "idrogeologica". Qui tutti i principali aggiornamenti in arrivo dal Riminese.

12.40: VIDEO | Allagata la Consolare per San Marino, traffico in tilt. Momenti di paura per gli automobilisti che si sono ritrovati la strada trasformata in un fiume in piena. (QUI LA NOTIZIA)

12.17: VIDEO | Frana nel comune di Casteldelci, frazione isolata. Soccorritori al lavoro per cercare di raggiungere i residenti rimasti bloccati dallo smottamento. (QUI LA NOTIZIA)

12.12: sotto osservazione il torrente Mavone esondato nella parte alta in via Consorziale. La strada è stata transennata dalle squadre della Protezione Civile. Da ieri è stata chiusa inoltre via della Zingarina a causa della tracimazione del torrente Ausa. Sotto osservazione anche il fiume Marano, nel tratto che attraversa il Comune di Rimini. (QUI LA NOTIZIA)

12.08: Rimini, chiusi 6 sottopassi, interdetti gli accessi ai parchi Marecchia e Ausa. Le principali criticità si sono registrate nella zona di Viserba e in particolare questa mattina a scopo precauzionale è stato chiuso il sottopasso di via Genghini-Curiel al traffico veicolare e pedonale. Chiusi anche i sottopassi di via Cavalieri di Vittorio Veneto, via Martinelli a Miramare, via Longiano, Via Firenze e via Quinto Miglio (Santa Giustina). Nella mattinata è stata predisposta la chiusura di tutti gli accessi al parco Ausa e parco Marecchia, incluso l’accesso del Ponte di legno degli Scout. (QUI LA NOTIZIA)

11.46: Il fiume Marecchia sorvegliato speciale, i livelli arrivati a Soglia 2 di attenzione. A Novafeltria, per precauzione, si è resa necessaria la chiusura del ponte per Maiolo; la situazione è critica per quanto riguarda il torrente Ausa che è in piena. (QUI LA NOTIZIA)

11.25 In ginocchio Riccione: sottopassi allagati e strade trasformate in fiumi. Le situazioni più critiche, al momento, si registrano nella zona del porto canale dove il sottopasso di via dei Mille è finito sottacqua con la circolazione che è stata bloccata. Problemi anche lungo la Statale 16, nella zona di viale Berlinguer, a causa di allagamenti della sede stradale (QUI LA NOTIZIA COMPLETA).

11.15 I torrenti Marano e Ausa verso la piena. I corsi d’acqua, in particolare il Torrente Marano, sono prossimi alla piena ma la situazione è ancora sotto controllo. Il livello della marea al porto si è alzato però non è ancora arrivato a lambire le barriere di sacchi protettive. Tra gli osservati speciali anche il torrente Ausa a Rimini. (QUI LA NOTIZIA COMPLETA)

10.00 Scuole di ogni ordine e grado chiuse. Le scuole di ogni ordine e grado e gli impianti sportivi all’interno delle strutture scolastiche sono chiuse per la giornata di oggi, 16 maggio, mentre verrà valutato, insieme a Prefettura, Protezione civile e gli altri sindaci della provincia di Rimini, l’eventualità di provvedimenti per la giornata di mercoledì (17 maggio). Fatta eccezione per i comuni di Casteldelci, Maiolo, Montecopiolo, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria, Sassofeltrio, Talamello.