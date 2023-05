La cronaca dell'ondata di maltempo: cento sfollati e strade distrutte. Inizia la conta dei danni

Diretta

La fase acuta della tempesta ha lasciato danni ingenti, a partire da molte frane su tutto il territorio

C'è grande preoccupazione per la nuova ondata di maltempo che sta interessando la Romagna dalla nottata tra lunedì e martedì. La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo rossa per "criticità idraulica" e "idrogeologica". Qui tutti i principali aggiornamenti in arrivo dal Riminese.

Ore 10: Un tratto di strada frana nella notte, evacuate 4 famiglie. Intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per far sgomberare i residenti, nel comune di Montescudo-Monte Colombo sono 14 gli smottamenti tenuti costantemente sotto controllo. (QUI LA NOTIZIA)

Ore 9: Autostrada A14, situazione in miglioramento ma restano chiusi al traffico alcuni tratti. Restano chiusi al traffico i seguenti tratti autostradali della A14 Bologna-Taranto: tra il bivio con la Diramazione di Ravenna e Forlì in direzione Ancona; tra Cesena Nord e Faenza in direzione Bologna. (QUI LA NOTIZIA)

TUTTE LE NOTIZIE PRINCIPALI DEL 17 MAGGIO

21.57: A Rimini città tutti i sottopassi sono tornati transitabili. Restano chiusi solamente i due sottopassi pedonali del grattacielo di via Lugano.

Ore 21.45: Alluvione, l'aggiornamento della Regione: 430 interventi di soccorso. Deciso il differimento delle rate dei mutui. In Emilia-Romagna salgono a 23 i fiumi e corsi d’acqua esondati e sono 41 i Comuni coinvolti. Oltre 400 le strade comunali, provinciali e statali interrotte. (QUI LA NOTIZIA)

Ore 19.43: I treni non ripartono, la linea Bologna-Rimini ferma fino a lunedì. Nessuna data per la Rimini-Ravenna. Al momento non è possibile fare nessuna previsione di riattivazione per la linea Rimini-Ravenna. (QUI LA NOTIZIA)

Ore 19.23: Calano i livelli del fiume Uso, rientrate nelle rispettive abitazioni le 25 famiglie sfollate a Santarcangelo. A Santarcangelo resta chiusa al traffico, attualmente, solo via Spiaggia (zona Camerano-Stradone) nel tratto compreso tra i civici 65 e 100, oltre al sottopasso del cimitero centrale. (QUI LA NOTIZIA)

Ore 18.33: Riaperta circolazione sulla Statale 16 ponte Marecchia una corsia per direzione di marcia.

Ore 18: I comuni di Talamello e Sant’Agata Feltria annunciano la chiusura delle scuole anche per la giornata di giovedì 18 maggio.

Ore 17.53: Riccione al lavoro per ripartire, oltre 100 palazzi allagati e case senza corrente elettrica. In viale Corsica molte case sono state invase dal fango sceso dalla collina. Serviranno tempi più lunghi per riaprire il ponte di viale San Lorenzo e il sottopasso di viale San Gallo. (QUI GLI AGGIORNAMENTI DA RICCIONE)

Ore 17.16: L'Ausl sospende le visite specialistiche ambulatoriali non urgenti, garantiti solo prelievi urgenti. Per quanto riguarda il sistema di soccorso preospedaliero, il servizio ha implementato la propria dotazione di personale e mezzi di soccorso per far fronte alle numerosissime richiesta di evacuazione. (QUI LA NOTIZIA)

Ore 17.01: Meteo, emessa allerta “rossa” per criticità idraulica e idrogeologica per la giornata di giovedì 18 maggio. La protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta meteo “rossa” per criticità idraulica e idrogeologica e “gialla” criticità costiera per la giornata di domani. Per giovedì 18 maggio non sono previste precipitazioni sul territorio regionale. Tuttavia, per le piogge elevate di martedì 16 e mercoledì 17 maggio, si prevede il perdurare di piene elevate su tutti i tratti vallivi dei corsi d'acqua del settore centro-orientale della regione. Dal punto di vista della criticità idrogeologica saranno ancora possibili numerosi e diffusi dissesti nel settore centrale e orientale della Regione dove permarranno condizioni favorevoli allo sviluppo di frane per scivolamento e colamento lungo i versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili, e all'aggravamento delle numerosissime frane già attivatesi a seguito delle precipitazioni dei giorni scorsi. Si prevedono valori di onda e marea sotto i livelli di attenzione, tuttavia si potrebbero generare localizzate esondazioni di fiumi e canali alla foce, per le difficoltà di deflusso delle piene in mare.

Ore 17.00: VIDEO | La piena del Marecchia vista dall'elicottero: il fiume si riprende il suo antico corso. Le acque sono arrivate a lambire le arcate del viadotto sulla Statale 16 Adriatica per poi riprendere il tracciato all'interno del parco XXV aprile nell'invaso del ponte di Tiberio. (QUI LA NOTIZIA)

Ore 16.45: Confagricoltura fa i conti del maltempo: "Migliaia di ettari sott'acqua: danni per oltre 1,5 miliardi". Il presidente Carlo Carli: “Un intero comprensorio è in ginocchio e il settore primario che sconterà danni epocali. E' l'ondata di maltempo più severa dal dopoguerra ad oggi". (QUI LA NOTIZIA)

Ore 16.30: Verucchio fa la conta dei danni, enormi frane e alcune strade con senso unico alternato. Una frana di grosse dimensioni si è ampliata nella notte in una grande area che dal Ventoso raggiunge la zona cosiddetta “Bruciato”. (QUI LA NOTIZIA)

Ore 16.25: Il Marano rischia di esondare, i volontari al lavoro per mettere in salvo i cani del canile. Dipendenti, volontari, ragazzi di San Patrignano e il centro vacanze Andrea Bianchi hanno dato il via a una corsa contro il tempo per proteggere gli ospiti di Rimini e di Vallecchio dal maltempo. (QUI LA NOTIZIA)

Ore 16.14: Controlli in tutti gli edifici scolastici, si può riaprire: nel riminese giovedì si torna in aula. A Rimini città terminati i sopralluoghi in tutti gli 80 plessi di competenza comunale senza segnalare particolari criticità. (QUI LA NOTIZIA)

Ore 16.04: Il Prefetto di Rimini, Rosa Maria Padovano, traccia il bilancio della situazione nella provincia: "Un centinaio le persone sfollate e danni ingenti, miglioramento in arrivo: riaprono le scuole". Si è conclusa nel primo pomeriggio di mercoledì la riunione del Centro Coordinamento Soccorsi della provincia di Rimini. Dall'incontro, al quale hanno partecipato i rappresentanti delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e della Protezione civile oltre ai sindaci di tutta la provincia, è emerso che la fase acuta della tempesta è passata ma alle sue spalle ha lasciato danni definiti "molto ingenti". (QUI LA NOTIZIA)

Ore 15.55: Aggiornamento viabilità a Rimini. Proseguono le attività di intervento e di presidio del territorio da parte della Protezione Civile comunale, della Polizia locale, delle squadre di Anthea impegnate insieme ai tanti volontari delle associazioni aderenti alla Protezione civile per verificare la situazione di strade e sottopassi del territorio comunale e per monitorare le zone critiche. La circolazione si sta progressivamente riaprendo e al momento risultano chiusi tre sottopassi (Bruschi a Viserbella, Genghini a Viserba e il sottopasso pedonale di via Lugano), mentre le strade parzialmente chiuse sono Via Castellaccio per la caduta di rami, via Palmiri, Maceri e Delle Piante per parziali allagamenti. Risulta ancora chiusa al traffico in via precauzionale, per rischio di esondazione del fiume Marecchia, la strada statale 16 “Adriatica” dal km 201 al km 201,500, così come disposto da Anas.

Ore 15.53: L'aggiornamento: 8 morti in regione e almeno 10mila sfollati. Il ministro Piantedosi: "Il Governo farà la sua parte". Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è giunto sul territorio per un sopralluogo con il viceministro delle Infrastrutture Galeazzo Bignami. (QUI LA NOTIZIA)

Ore 14.20: a Riccione la Protezione civile del Veneto con 50 volontari. La sindaca Daniela Angelini: "Ringrazio tutti quanti, sono qui attrezzati con le idrovore per dare una mano alla città a risollevarsi in questo momento di criticità".

Ore 14.15: aggiornamento viabilità a Riccione, in miglioramento. È stato riaperto il ponte di viale Venezia e a breve verrà riaperto il sottopasso di viale Michelangelo, mentre stanno proseguendo i lavori per viale San Gallo. Di seguito lo stato attuale di ponti e sottopassi di Riccione. Sono aperti e transitabili i sottopassi di: viale Verdi, viale Angeloni, Porto, viale Bellini, viale Puccini, viale Giovanni da Verazzano. Restano chiusi i sottopassi di: viale Cesare Battisti. Ponti aperti: ponte viale Venezia. Ponti chiusi: Ponte viale San Lorenzo. Verranno presto riaperti i sottopassi di: Viale La Spezia, Viale Michelangelo, Viale San Gallo.

Ore 14.10: A Novafeltria località Casano isolata, 9 persone da evacuare. Il sindaco: "Le strade si stanno muovendo". La testimonianza del sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini: "Sul territorio insistono molte frane, il numero non è quantificabile ed è in continua evoluzione, abbiamo le strade che si stanno muovendo". (QUI LA NOTIZIA)

Ore 13.32: In Emilia Romagna 4 mila sfollati. Complessivamente gli sfollati sono 4mila, ma il dato è approssimativo, ha informato il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci. "Sono 24 - ha spiegato Musumeci - i comuni allagati, tutti i fiumi dell'Emilia Romagna hanno purtroppo registrato la tracimazione e quindi hano sfiancato la arginatura, determinando l'esondazione. La media dell'acqua piovana è di 200 millimetri in 36 ore ma in alcune zone ha raggiunto i 500 millimetri". In 50 mila sono senza energia elettrica.

Ore 13.30: Meloni, massima disponibilità ad aiutare Emilia Romagna. Concluso un vertice al comitato operativo, presieduto dal ministro Nello Musumeci, nella sede della Protezione civile. In collegamento anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini. La premier ha ribadito la massima disponibilità da parte del Governo per supportare la Regione nell'emergenza.

Ore 12.30: Acqua e fango invadono la palestra di viale Abruzzi. "Danni ingenti, siamo molto addolorati". La testimonianza di Francesco Poesio: "Appena abbiamo visto fiumi e cascate di acqua fangosa provenire dalle collinette ci siamo messi al lavoro per fare tutto il possibile per preservare la struttura. Siamo stati però costretti ad abbandonare la palestra" (QUI LA NOTIZIA)

Ore 12.10: Aggiornamento ANAS Statale 16. La strada statale 16 “Adriatica” è chiusa al traffico, in via precauzionale, per rischio esondazione del fiume Marecchia nei pressi del km 201 a Rimini e nei pressi del km 160,276 dove passa il fiume Fosso Ghiaia a Ravenna. Anche in queste occasioni il traffico viene deviato sulla viabilità secondaria, come da indicazioni in loco.

Ore 12.00: BASKET A2, rinviati i playoff. Rinviate causa maltempo gara3 e gara4. Il nuovo calendario. RivieraBanca Basket Rimini comunica che, a seguito dell'allerta rossa e dell'alluvione che ha colpito la Romagna, in accordo con Blu Basket Treviglio, gara3 e gara4 playoff vengono posticipate rispetto al calendario originale. Gara3 viene spostata a venerdì (19 maggio) con palla a due alle 20,30. E gara4 slitta a domenica (21 maggio) alle 18. Entrambi i match al Flaminio. I biglietti fin qui acquistati sono da ritenersi validi per le nuove date in oggetto. L'eventuale gara5 è riprogrammata al palaFacchetti di Treviglio per mercoledì (24 maggio) alle 20,30.

Ore 11.25: REPORTAGE - La spiaggia devastata, chilometri di detriti e stabilimenti sott'acqua. Traffico in tilt, ma la città ha retto. La spiaggia di Marina Centro è diventata una distesa infinita di detriti e di legname di qualsiasi dimensione. Strade e sottopassi chiusi, ma nel complesso la città di Rimini ha retto meglio degli altri territori romagnoli. (QUI LA NOTIZIA)

Ore 10.45: Frana di Fregheto, firmata l'ordinanza di evacuazione per 14 persone. La decisione del sindaco di Casteldelci a causa dello smottamento che ha completamente distrutto la strada di accesso alla frazione. (QUI LA NOTIZIA)

Ore 10.45: Sottopassi e strade allagate, il punto nella città di Rimini. Oltre 200 interventi in attesa di essere eseguiti. Sono stati una cinquantina gli interventi dei Vigili del fuoco nella nottata, ai quali si aggiungono i 15 interventi eseguiti dai volontari del Comune e delle associazioni. (QUI LA NOTIZIA COMPLETA)

Ore 10: Start Romagna, linee soppresse e disagi per il trasporto pubblico. Chiusa la biglietteria Rimini FS. Mezzi e personale di Start Romagna impegnati nella notte per fornire supporto alle operazioni di evacuazione.

Ore 9.40: Frana sulla Statale 258 Marecchia, situazione critica. Lungo la strada statale 258 “Marecchia”, a causa di una frana che ha interessato la sede stradale, si è resa necessaria la chiusura temporanea, in entrambe le direzioni, del tratto in corrispondenza del km 55,600 in località Novafeltria Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Ore 9.35: Quindici famiglie evacuate a Santarcangelo. Viabilità critica, chiusa la via Emilia e altre strade comunali. Nella notte hanno preso avvio le operazioni di allertamento ed evacuazione precauzionale di circa quindici famiglie nella zona del cimitero centrale e in quella del ponte bailey a San Vito, in considerazione del livello raggiunto dal fiume Uso: chi non aveva la possibilità di essere ospitato presso parenti o amici si trova attualmente in sistemazioni temporanee presso strutture ricettive della città. (QUI LA NOTIZIA COMPLETA)

Ore 9.30: La Regione fa il punto del maltempo in Romagna: 2 morti, 4 dispersi, 14 fiumi esondati e 23 comuni coinvolti. Secondo le previsioni meteo le precipitazioni continueranno nel corso di tutta la mattinata. Chiesto il rafforzamento della presenza di tutti i Corpi dello Stato (QUI LA NOTIZIA)

Ore 9,12: VIDEO | L'alba illumina una spiaggia devastata dal maltempo. Il maltempo, accompagnato dalla forte burrasca, ha visto il mare salire e arrivare fino alle cabine dei bagnini (QUI LA NOTIZIA)

Ore 7.45: Statale 16 chiusa. Resta chiuso il tratto della Statale 16 a Rimini a ridosso del ponte della Marecchiese, per l’alto livello del Marecchia.

Ore 7.40: aggiornamento viabilità a Cattolica. Informa l'amministrazione comunale: sono chiusi i sottopassi di via Gori, via Toscana, via Pantano/Diaz e via Pantano (pressi Cubia Alimentari). In corso il monitoraggio per la pulizia degli scarichi intasati dal fango.

Ore 7.30: aggiornamento viabilità a Riccione. Informa l'amministrazione comunale: sono tre i sottopassi attualmente aperti, viale Angeloni, Porto e Viale Bellini. Chiusi: viale La Spezia, viale Verdi, viale Puccini, viale Cesare Battisti, viale da Verrazzano, viale Michelangelo, viale San Gallo. Chiusi i ponti Viale San Lorenzo e viale Venezia.

Ore 7.20: LE PREVISIONI PER OGGI. Allerta rossa oggi in Emilia-Romagna. Arancione in Marche e Toscana. Gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Umbria e Veneto. Anche quella odierna sarà quindi una giornata col fiato sospeso soprattutto nella già flagellata Romagna. Bisogna attendersi piene dei fiumi, inondazioni, frane, ma anche possibili mareggiate che creeranno serie difficoltà di deflusso delle piene in mare. Il tempo comincerà a migliorare dalle ore centrali di oggi con cessazione dei fenomeni nel pomeriggio. Domani la tregua vera: dal cielo dovrebbe smettere, almeno per un po', di cadere acqua.

Ore 7.15. Autostrada A14, corsie allagate e rischio chiusura temporanea. "Si sconsiglia fortemente il transito". Il messaggio di Autostrade per l'Italia: "Necessario ridurre il numero di corsie transitabili. Non si esclude la possibilità di chiudere temporaneamente al traffico alcuni tratti tra Castel San Pietro e Cattolica". (QUI LA NOTIZIA COMPLETA).

06.46 - Continua a piovere abbondantemente in Romagna. Nel corso della mattinata proseguiranno gli aggiornamenti sull'emergenza alluvione.

TUTTE LE NOTIZIE PRINCIPALI DEL 16 MAGGIO

Ore 23: Interviene Bonaccini: "Si prevedono ulteriori 60 millimetri di acqua". La realtà ha superato le peggiori previsioni, la situazione è drammatica in molte zone dell'Emilia Romagna. La quantità d'acqua che è caduta nella giornata di oggi ha raggiunto in alcuni casi quella che era caduta due settimane fa, che già era una pioggia per quantità di intensità senza precedenti. Abbiamo parecchie zone dove i fiumi sono esondati, o rischiano di farlo questa notte, parte del Bolognese, nel Forlivese-Cesenate, buona parte del Ravvenate e parte del Riminese. Da mezzanotte a mezzogiorno di domani, si prevede per altro ulteriori 60 millimetri di acqua. Dunque la prima cosa è l'incolumità delle persone. Ascoltate i consigli dei vostri sindaci e delle autorità competenti".

Ore 22,45: La ferrovia Adriatica resta ko, mercoledì nessun treno sulle linee Bologna-Rimini e Rimini-Ravenna. A causa degli effetti sul territorio e sulle infrastrutture del forte maltempo che sta interessando l'Emilia-Romagna e tutta l'area della costa Adriatica, mercoledì la circolazione ferroviaria resterà sospesa sulle linee Bologna – Rimini, Bologna – Ravenna , Ravenna – Rimini e Faenza – Ravenna.

Ore 20,30: Raffica di interventi e una ventina di strade comunali chiuse a Rimini. In via Coriano rischio evacuazione. Sono stati 23 in tutto gli interventi seguiti dalla Protezione Civile comunale di Rimini e 35 le segnalazioni al coordinamento provinciale, che hanno portato alla chiusura di diverse strade comunali. (QUI LA NOTIZIA SU RIMINI)

19.05: Emessa anche per mercoledì allerta meteo “rossa” per criticità idraulica. La Protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta meteo rossa per criticità idraulica e arancione per criticità idrogeologica e gialla per criticità costiera per la giornata di mercoledì 17 maggio. Per domani mercoledì 17 maggio permarrà una circolazione depressionaria con precipitazioni diffuse nella prima parte della giornata, in progressiva attenuazione.

18.56: Cisl Romagna: "La priorità sia la sicurezza delle persone". Per la Cisl Romagna, "in questo momento di difficoltà, è fondamentale garantire la sicurezza per tutti coloro che vivono e lavorano nel territorio romagnolo. Chiediamo alle imprese di fare la loro parte e di attuare tutte le misure di sicurezza necessarie per garantire la tutela dei propri dipendenti, evitando di mettere a rischio la loro incolumità. In questo momento di difficoltà, è fondamentale che tutti gli attori coinvolti lavorino insieme, mettendo al primo posto le persone e la loro sicurezza. Solo così sarà possibile affrontare e superare questa emergenza, garantendo la tutela dei lavoratori, delle loro famiglie e dei residenti del territorio. Chiediamo di attuare, come nella fase pandemica, un tavolo di emergenza e monitoraggio assieme alle Istituzioni, alle imprese e le organizzazioni sindacali, per mettere in campo tutti gli strumenti necessari per affrontare la difficile situazione del nostro territorio romagnolo".

18.50: Confagricoltura, situazione critica: "Campi sommersi, in apprensione per le coltivazioni orticole riminesi". Il Marecchia si è ingrossato nel giro di poche ore, così come altri torrenti, e ha sommerso i campi. "Siamo in apprensione per le coltivazioni orticole tipiche del riminese, i vigneti e gli oliveti". (QUI LA NOTIZIA)

17.30: Linea Adriatica completamente bloccata: i treni per la Puglia deviati a Firenze. Fermi i regionali. Dalle ore 15,30 la circolazione ferroviaria è sospesa sulla linea Adriatica anche nella tratta Bologna-Forlí e sulla linea Bologna-Ravenna. Permane l'interruzione della circolazione anche fra Forlì e Rimini e Ravenna e Rimini a causa degli effetti sul territorio e sulle infrastrutture del forte maltempo che sta interessando l'Emilia-Romagna e tutta l'area della costa Adriatica. Lo comunicano le Ferrovie dello Stato. (QUI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI)

17.15. Sottopassi e strade chiuse, ultimi aggiornamenti da Riccione. L'amministrazione comunale comunica che tre sottopassi sono al momento utilizzabili: quello di viale Angeloni, di viale Puccini e di viale Dei Mille (porto). In viale Enna nel pomeriggio è caduto un grosso pino e la strada è stata chiusa al traffico in attesa della rimozione della pianta.

17.09: Ausl, possibili chiusure degli sportelli amministrativi. In considerazione della ulteriore allerta rossa per la giornata di mercoledì 17 maggio e delle conseguenti difficoltà di percorribilità delle vie di comunicazione a causa delle perduranti avverse condizioni meteorologiche, Ausl Romagna comunica che potranno verificarsi chiusure parziali o totali degli sportelli amministrativi aziendali. Per tale motivo si invitano i cittadini a utilizzare, per la prenotazione, i canali alternativi.

17.05: Gli agenti della Polizia locale si gettano nell’acqua del sottopasso allagato per salvare due persone. Sono rimasti intrappolati, a bordo del loro camioncino che stava affondando, ma sono stati tratti in salvo da due agenti della Polizia locale del comando di Riccione, Misano e Coriano. Attimi di apprensione a Riccione. (QUI LA NOTIZIA COMPLETA)

16,52: Motovedetta esce in mare per cercare un kitesurfer disperso e fa naufragio. L'imbarcazione della Guardia Costiera ha avuto un'avaria mentre si trovava nel mare in burrasca ed è andata a spiaggiarsi davanti al Grand Hotel di Rimini (QUI LA NOTIZIA)

16,13: L'entroterra fa i conti col maltempo: scuole chiuse anche mercoledì, strade allagate, fiumi e torrenti al limite. Protezione civile e Servizi tecnici all’opera per far fronte all’emergenza, prorogata chiusura anche di biblioteche, centri diurni per anziani, centri educativi e di formazione professionale (QUI LA NOTIZIA)

15.00: Allagato il pronto soccorso del'Ospedale di Riccione, pazienti evacuati. La dottoressa Bianca Caruso, direttrice del nosocomio riccionese: "La struttura come sempre in momenti di crisi ha retto bene, tutti si sono dati da fare, il personale addetto al servizio di pulizia ha lavorato con ogni mezzo per liberare i locali e per ritardare l'allagamento"- (QUI LA NOTIZIA)

14.51. Nel Riminese scuole chiuse anche nella giornata di mercoledì. Il mercato non si svolgerà. Il Comune di Rimini ha previsto anche per domani, mercoledì 17 maggio, la chiusura dei servizi educativi e di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, compresi i nidi d’infanzia ed i servizi educativi 0-3 anni, pubblici e privati presenti sul territorio comunale. Le ordinanze saranno replicate nei vari comuni della provincia.

14.31. Ordinata la chiusura della Statale 16. E' stata chiusa per motivi precauzionali la Statale 16 che collega Rimini con Ravenna. Causa innalzamento idrometrico e rischio esondazione del fiume Marecchia al km 201+200. Percorso alternativo su viabilità locale e viabilità autostradale tra lo svincolo di Rimini nord e lo svincolo di Rimini sud.

14.15: La sindaca di Riccione Daniela Angelini ordina la chiusura delle scuole anche per mercoledì. L'amministrazione comunale di Riccione comunica la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, gli impianti sportivi all'interno delle strutture scolastiche e i centri diurni anche per mercoledì. (QUI LA NOTIZIA COMPLETA)

14.08. Chiuso il ponte Novafeltria direzione Maiolo. Il Comune di Novafeltria informa la chiusura del ponte da via 2 giugno procedendo su Sp107.

14.04. A Pennabilli chiuso un ponte. Si segnala la chiusura per motivi di sicurezza del ponte che collega il territorio di Pennabilli con il comune di Sant'Agata. Si tratta del ponte in zona Ponte Messa, dietro alla piscina "Da Quinto".

14.00: A Riccione i sottopassi e i ponti sono tutti bloccati e non transitabili. Molte strade della città non sono percorribili. Gli agenti della Polizia locale e la Protezione civile stanno chiudendo i viali in condizioni maggiormente critiche ma è sconsigliato circolare in tutto il comune di Riccione. L'unico sottopasso al momento transitabile è in via del Mare a Misano Adriatico. Chi esce dall'autostrada al Casello di Riccione è obbligato a dirigersi in via Berlinguer direzione monte (via Aquafan).

13.55. Riccione sott'acqua, vigili del fuoco salvano due disabili con i gommoni.Due persone hanno rischiato di annegare a Riccione. Si trovavano all’interno della propria abitazione allagata. Sono stati i Vigili del fuoco a intervenire in viale La Spezia, attorno a mezzogiorno, si tratta di due persone diversamente abili. Per raggiungerli hanno dovuto impiegare i gommoni e sono riusciti a salvarli in extremis. (QUI LA NOTIZIA)

13.20. Emessa nuova allerta "rossa" per mercoledì 17 maggio. La Protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta meteo rossa per criticità idraulica e arancione per criticità idrogeologica e gialla per criticità costiera per la giornata di mercoledì 17 maggio. Per domani mercoledì 17 maggio permarrà una circolazione depressionaria con precipitazioni diffuse nella prima parte della giornata, in progressiva attenuazione. (QUI LA NOTIZIA)

13.00: Ferrovie a rischio allagamento, treni fermi. La circolazione è sospesa tra Rimini e Ravenna e tra Faenza e Rimini per condizioni meteo critiche che potrebbero provocare l'esondazione di alcuni fiumi. (QUI LA NOTIZIA)

12.40: VIDEO | Allagata la Consolare per San Marino, traffico in tilt. Momenti di paura per gli automobilisti che si sono ritrovati la strada trasformata in un fiume in piena. (QUI LA NOTIZIA)

12.17: VIDEO | Frana nel comune di Casteldelci, frazione isolata. Soccorritori al lavoro per cercare di raggiungere i residenti rimasti bloccati dallo smottamento. (QUI LA NOTIZIA)

12.12: sotto osservazione il torrente Mavone esondato nella parte alta in via Consorziale. La strada è stata transennata dalle squadre della Protezione Civile. Da ieri è stata chiusa inoltre via della Zingarina a causa della tracimazione del torrente Ausa. Sotto osservazione anche il fiume Marano, nel tratto che attraversa il Comune di Rimini. (QUI LA NOTIZIA)

12.08: Rimini, chiusi 6 sottopassi, interdetti gli accessi ai parchi Marecchia e Ausa. Le principali criticità si sono registrate nella zona di Viserba e in particolare questa mattina a scopo precauzionale è stato chiuso il sottopasso di via Genghini-Curiel al traffico veicolare e pedonale. Chiusi anche i sottopassi di via Cavalieri di Vittorio Veneto, via Martinelli a Miramare, via Longiano, Via Firenze e via Quinto Miglio (Santa Giustina). Nella mattinata è stata predisposta la chiusura di tutti gli accessi al parco Ausa e parco Marecchia, incluso l’accesso del Ponte di legno degli Scout. (QUI LA NOTIZIA)

11.46: Il fiume Marecchia sorvegliato speciale, i livelli arrivati a Soglia 2 di attenzione. A Novafeltria, per precauzione, si è resa necessaria la chiusura del ponte per Maiolo; la situazione è critica per quanto riguarda il torrente Ausa che è in piena. (QUI LA NOTIZIA)

11.25 In ginocchio Riccione: sottopassi allagati e strade trasformate in fiumi. Le situazioni più critiche, al momento, si registrano nella zona del porto canale dove il sottopasso di via dei Mille è finito sottacqua con la circolazione che è stata bloccata. Problemi anche lungo la Statale 16, nella zona di viale Berlinguer, a causa di allagamenti della sede stradale (QUI LA NOTIZIA COMPLETA).

11.15 I torrenti Marano e Ausa verso la piena. I corsi d’acqua, in particolare il Torrente Marano, sono prossimi alla piena ma la situazione è ancora sotto controllo. Il livello della marea al porto si è alzato però non è ancora arrivato a lambire le barriere di sacchi protettive. Tra gli osservati speciali anche il torrente Ausa a Rimini. (QUI LA NOTIZIA COMPLETA)

10.00 Scuole di ogni ordine e grado chiuse. Le scuole di ogni ordine e grado e gli impianti sportivi all’interno delle strutture scolastiche sono chiuse per la giornata di oggi, 16 maggio, mentre verrà valutato, insieme a Prefettura, Protezione civile e gli altri sindaci della provincia di Rimini, l’eventualità di provvedimenti per la giornata di mercoledì (17 maggio). Fatta eccezione per i comuni di Casteldelci, Maiolo, Montecopiolo, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria, Sassofeltrio, Talamello.