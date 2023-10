Giornata gratuita di formazione e orientamento per i futuri professionisti del digitale

Proseguono senza sosta i lavori di Romagna Digital Valley, la startup innovativa e società benefit creata da Francesco Ferro, Ceo di Integra Solutions, agenzia forlivese di comunicazione e marketing digitale. Sabato prossimo, 14 ottobre, dalle ore 9,45 i nuovi locali della startup in via Costanzo II, 13 a Forlì ospiteranno “Digital. And you?”, una giornata di formazione e orientamento rivolta ai giovani tra i 20 e i 30 anni che vogliono intraprendere una carriera professionale nel mondo del digitale.

A introdurli nello stimolante mondo del digital marketing saranno professionisti di lunga esperienza come Marco Biasin, co-fondatore di Romagna Digital Valley, imprenditore digitale di FruttaWeb e tra i pionieri dell’ecommerce food in Italia; Elisa De Portu, Head of Digital di Integra Solutions e Innovation manager; Massimo Giacchino, autore di numerosi manuali sul digital marketing e specializzato in analisi di mercato con i microdati; e Leoné Frajese, giovane creatrice del brand di abbigliamento Stato Bradipo.

Insieme a loro, saranno presenti i docenti di Romagna Digital Valley e gli 8 talenti che hanno concluso il primo Master in Digital Skills: un ciclo di lezioni in presenza, nel quale hanno approfondito le principali discipline specifiche del web marketing, sviluppato competenze trasversali come project management, lavoro in team e tanto altro; “toccato con mano” la professione del digital marketer con esperienze di affiancamento lavorativo, e incontrato professionisti e aziende.

Romagna Digital Valley si propone infatti di creare risorse per la trasformazione digitale del territorio e delle imprese. È anche a loro che si rivolge il progetto, al quale possono aderire con varie modalità, come hanno già fatto importanti realtà romagnole e non solo; prima tra tutte, il gruppo editoriale Citynews, una delle principali piattaforme dell’informazione digitale italiana con oltre 50 edizioni online (tra cui Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini) e 250 giornalisti che vi collaborano, che sarà coinvolta direttamente nella didattica del nuovo Master in Digital Skills sulle tematiche del branded content. La partecipazione all’iniziativa “Digital. And you?” è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione a questo link.