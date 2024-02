VIDEO | Auto elettrica in sosta prende improvvisamente fuoco, era stata appena consegnata

E' scoppiato poco dopo le 19 di martedì l'incendio, partito da un'auto elettrica in sosta, che si è sviluppato nel parcheggio della Start Romagna di via Carlo Alberto Dalla Chiesa a Rimini nei pressi della palazzina che ospita gli uffici della società. Il rogo ha interessato una Renault Zoe che, secondo i primi accertamenti, era stata consegnata proprio oggi dal concessionario. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno provveduto ad estinguere l'incendio ma, le fiamme, hanno danneggiato comunque una seconda vettura parcheggiata a fianco della prima. Al momento non risultano persone coinvolte e sono in corso le procedure del 115 per mettere in sicurezza l'auto elettrica.

Segui RiminiToday sul nuovo canale Whatsapp

Copyright 2024 Citynews