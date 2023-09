Truffa del kerosene, le Fiamme Gialle sequestrano anche una villa di 4 piani nel Riminese - VIDEO

In tutto sono state segnalate 46 persone per il reato di associazione per delinquere. Tra i beni sequestrati anche orologi di pregio, gioielli in oro e diamanti e pellicce

Un sequestro di beni del valore complessivo di circa 3 milioni di euro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza nel corso dell’operazione “Steal Oil” condotta contro un’associazione per delinquere con base a Rimini, ma operante anche nel Lazio, Umbria, Abruzzo e in Belgio. Il gruppo criminale sarebbe responsabile di una pluralità di reati a sfondo economico-finanziario, tra cui svariate intestazioni fittizie di società, tentata truffa ai danni dello Stato, ricettazione, contrabbando internazionale di oli minerali e frode.

In particolare sarebbero stato importato in Italia, in soli 4 mesi, circa 900 mila litri di kerosene provento di furto in un oleodotto di una base Nato in Belgio. Per l’accusa il kerosene sarebbe poi stato illecitamente miscelato in un deposito abusivo con gasolio e olio rigenerato, quindi immesso in consumo e venduto ad ignari clienti attraverso decine di distributori stradali di carburanti conniventi ubicati in varie regioni d’Italia. Al termine delle indagini sono state segnalate 46 persone per vari reati.

I fabbricati sottoposti a sequestro sono ubicati nelle province di Rimini, Bergamo, Latina e Roma. In particolare in provincia di Rimini è stata sequestrata una villa su 4 piani con finiture di particolare pregio. Nei confronti di uno degli indagati pendeva anche un provvedimento di confisca di beni divenuto irrevocabile, emesso a seguito di pregressa attività di indagine svolta dalle Fiamme Gialle Riminesi, per circa 35 milioni di euro. Sono quindi stati sequestrati anche un appartamento ubicato sul lago di Endine, un appartamento ubicato in provincia di Forlì-Cesena e quello già sequestrato nell’ambito dell’operazione, 10 autoveicoli, beni di lusso (orologi di pregio, gioielli in oro e diamanti, pellicce) e disponibilità finanziarie.