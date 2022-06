VIDEO | Degrado nel salotto estivo: il parco trasformato in bivacco e toilette all'aria aperta

"Fa male vedere il pezzo più bello di Rimini così". Questa la sintesi del pensiero dei residenti di Marina Centro e, più in particolare, di chi ha la propria abitazione che si affaccia sul parco "Fellini" all'ombra del Grand Hotel. Un'area verde nel cuore estivo della città trasformata in bivacco e toilette all'aria aperta, il tutto davanti a un parco giochi per bambini. "Non credevo che la città potesse arrivare così in basso".

