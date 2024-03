VIDEO | Porta scassinata per rubare 80 centesimi e mezzo pacco di sigarette, il ristoratore: "Marina Centro allo sbando"

Ha provocato più danni nello scassinare la porta d'ingresso che bottino il ladro solitario che, nella notte tra venerdì e sabato, ha messo a segno un misero furto nel ristorante Sushi Jungle di viale Vespucci a Marina Centro di Rimini. Il ladro è entrato in azione poco prima delle 4 e, dopo aver parcheggiato la bici davanti alla vetrina, ha iniziato a forzare la serratura del locale sotto al palazzo Arpesella. Una volta dentro, in pochi secondi si è diretto verso la cassa e, dopo averla aperta, ha rovistato al suo interno il tutto sotto gli occhi delle telecamere di videosorveglianza e mentre l'allarme entrava in funzione. L'uomo si è così impossessato di ben 80 centesimi e mezzo pacchetto di sigarette per poi uscire e scappare in sella alla bici.

"Un furto che ci lascia con molta amarezza - spiegano dal locale - perchè dalle telecamere è evidente come il ladro abbia lavorato per diverso tempo cercando di scassinare la serratura e, i passanti che lo hanno visto, non hanno dato l'allarme. Del bottino nemmeno a parlarne: un colpo da 'disperati', tanto che ha lasciato al loro posto bottiglie che costavano anche 300 euro. Ovviamente quello che ci ha dato più fastidio è stato il menefreghismo dei passanti. A questo si aggiunge il fatto che, oramai, Marina Centro è abbandonata a sè stessa. Non ci sono controlli ed è piena di ubriachi che ciondolano lungo la strada".

