VIDEO | Auto cappottata, il guidatore estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco

Spettacolare carambola, nel tardo pomeriggio di venerdì, a Rimini col conducente di una Fiat 500 estratto dai vigili del fuoco dalle lamiere dell'abitacolo. Il sinistro si è verificato intorno alle 17.15 in via delle Officine all'altezza della chiesa parrocchiale di Cristo Re. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia Municipale, il guidatore ha perso il controllo del mezzo targato Repubblica di San Marino che è cappottato andando a terminare la sua corsa contro a un muretto che costeggia la carreggiata. E' scattato l'allarme e, sul posto, sono accorsi i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118. Il conducente, rimasto intrappolato nell'abitacolo, è stato estratto dal personale del 115 che lo ha poi affidato ai sanitari per le cure del caso. Il ferito, che non sarebbe in pericolo di guida, è stato poi trasportato in pronto soccorso.

