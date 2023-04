VIDEO | Il piromane in azione, dopo Rimini attacchi incendiari anche in Brianza

Il conto totale ammonta a venti. Auto incendiate con liquido infiammabile e fiammifero in un lungo raid tra Giussano, Carugo, Mariano Comense e Verano Brianza, a cavallo tra le province di Monza e Como, nella notte tra il 5 e 6 aprile di un anno fa. Bersagli da piromane seriale, ed è l'accusa con cui la Procura di Monza ha chiesto il rinvio a giudizio per un 40enne di origini calabresi con una lunga lista di precedenti per estorsione, sequestro di persona, rapina, furto, maltrattamenti in famiglia, evasione, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, truffa, guida in stato di ebbrezza e atti osceni in luogo pubblico. L'incendiario, prima della Brianza, aveva colpito anche a Rimini dando fuoco a 7 auto in una notte.

