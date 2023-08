VIDEO | Il porto zona a rischio per l'ordine pubblico e spunta il video di una maxi rissa

La chiusura del Coconuts da parte del Questore di Rimini Rosanna Lavezzaro ha scatenato le polemiche sulla zona del porto diventata il centro della malamovida oltre che punto di spaccio e prostituzione da parte delle transessuali sudamericane. Se dal locale che dovrà tenere le luci spente per 20 giorni arriva la notizia di un ricorso contro il provvedimento, applicato sulla base dell'articolo 100 del Tulps per alcuni episodi che si sono verificati nei pressi dello stesso, spunta su Facebook il video di una maxi rissa sul lungomare. Nelle immagini si vedono diversi ragazzini che, all'improvviso, si scatenano iniziando a prendersi a calci e pugni. Ad evitare che la situazione potesse degenerare ulteriormente è stato l'arrivo della vigilanza privata che ha poi allertato le forze dell'ordine arrivate sul posto. Le immagini risalgono alla notte tra il 19 e il 20 agosto e, spulciando sui vari social, non è difficile trovare filmati analoghi che interessano sempre la zona del lungomare a ridosso del porto. Tra il 16 e il 17 agosto, infatti, un secondo video ha come protagonisti sempre i ragazzini ma questa volta la location è la spiaggia. Nei pressi dei primi stabilimenti balneari i giovanissimi si affrontano con spintoni e pungi tra ombrelloni e lettini.

