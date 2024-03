VIDEO | Spaccata nella notte, ripulita la cassa del kebab

Ha agito in pochi secondi il ladro solitario che, nella notte tra sabato e domenica, ha ripulito la cassa di un kebab di viale Dante a Riccione. Il colpo è andato in scena verso le 5 quando il malvivente ha spaccato la porta d'ingresso dell'attività al civico 215 e, una volta dentro, si è precipitato verso la cassa. Con fare sicuro, nonostante la presenza delle telecamere di videosorveglianza, l'uomo ha aperto il cassetto facendo incetta dei contanti e dopo una rapida occhiata intorno al bancone in cerca di altri oggetti di valore è fuggito indisturbato facendo perdere le sue tracce. Dai primi riscontri il titolare dell'attività ha accertato che, a sparire, sono stati circa 380 euro. Già lo scorso 13 dicembre il kebab era finito nel mirino di un malvivente seriale che, in una notte, aveva messo a segno una serie di spaccate ai danni di quattro attività tutte su viale Dante. In quella occasione, però, il locale si era "salvato" e a parte i danni all'ingresso l'incasso si era salvato.

Copyright 2024 Citynews