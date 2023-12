Ladri scatenati: quattro spaccate nella notte, prese di mira le attività commerciali

Una banda di ladri scatenata quella che, nella notte tra martedì e mercoledì, ha imperversato nella zona mare di Riccione mettendo a segno ben quattro spaccate ai danni di altrettante attività commerciali. Nel mirino dei malviventi sono finiti lo Stock Store di viale Dante; il Mantra, sempre lungo la stessa strada e la Buongustaia al mare di viale Tasso. Dai primi riscontri è stato quest'ultimo il primo locale ad essere svaligiato coi soliti ignoti che sono entrati in azione verso le 23. Il modus operandi è stato sempre lo stesso: dopo aver divelto la grata di un tombino hanno spaccato la vetrata e, una volta nel ristorante, hanno fracassato un registratore di cassa di ultima generazione, del valore di circa 4mila euro, per poi mettere le mani nel cassetto dei soldi impossessandosi di circa 300 euro del fondocassa. Come spesso accade in questi casi, è stato più il danno del bottino.

La serata della banda è poi proseguita in viale Dante dove è stata la volta del Mantra, un negozio di lampade artigianali, anche questo ripulito dai ladri nella stessa maniera. La notte di lavoro per i malviventi è andata avanti sullo stesso viale dove, la spaccata, è andata in scena al negozio di abbigliamento Stock Store. L'ultima attività visitata è stato un kebbabaro, sempre in viale Dante all'angolo con via Palestrina. In questi ultimi tre casi, dai primi riscontri, i malviventi pur rovistando nelle casse non sarebbero riusciti a portare via nulla lasciandosi comunque alle spalle danni ingenti. Su tutti e tre i colpi stanno indagando i carabinieri che, al momento, si stanno occupando dei rilievi di rito con la speranza di trovare elementi utili a poter individuare gli autori dei furti.