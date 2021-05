VisitRimini lancia il nuovo portale: 100 idee per vivere la città tutto l'anno

Cento proposte che comprendono mare, gusto, arte, bellezza, wellness, sostenibilità, business, le valli e le colline adiacenti, fino a Fellini, per fare turismo a Rimini 365 giorni l'anno. VisitRimini, la destination management company della città, ha rinnovato il suo portale in quattro lingue: italiano, inglese, tedesco e francese per coinvolgere italiani e stranieri. Sul sito ci sono tante sezioni approfondite per tematiche per proporre esperienze e vacanze da vivere e il soggiorno può essere acquistato direttamente sul sito, così come il solo pernottamento per il quale c'è il booking alberghiero, che offre una vasta scelta di strutture. Una sezione speciale, poi, è dedicata agli eventi che si svolgono in città, inclusi quelli organizzati al Palacongressi e alla Fiera, per i quali sarà possibile procedere direttamente con le prenotazioni degli hotel. E ancora, ci sono le news (vita in città), il blog (diari di viaggio) e il social wall, dove compaiono gli ultimi post dei media di VisitRimini, tutto costantemente aggiornato. Non mancano le proposte di vacanza per uno, tre e sette giorni e la presentazione di Rimini nelle quattro stagioni, per confermare ancora una volta tutto quello che ha da offrire 365 giorni all'anno. Quanto allo shopping e la ristorazione, c'è la Style Card, che racchiude una selezione di negozi, bar, ristoranti, librerie, servizi di bellezza e mobilità, che offrono un trattamento particolare durante il soggiorno. Rimini continua poi a presentarsi come destinazione wedding, con tutti i luoghi dove ci si può sposare e tutte le informazioni che servono per farlo. Per chi vuole c'è' la possibilità di attivare la chat, per ogni richiesta di aiuto o di informazione. La presentazione del portale è stata anticipata dal lancio del video #ChiamatemiRimini, che si apre nella homepage, e propone un viaggio attraverso la città: "Chi mi conosce arriva e parte, ma ritorna sempre. Chi mi conoscerà non se ne andrà mai davvero". Le parole sono dello scrittore Marco Missiroli, autore e voce narrante, che vengono accostate ad un tratto ai passi di danza di Kledi Kadiu sul palco del Teatro Galli. Intanto è già previsto il prossimo step, prima dell'estate, in cui saranno implementate le mappe georeferenziate, con l'individuazione dei punti di interesse e le schede dei monumenti.