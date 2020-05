Sette persone raccontano la loro esperienza con il coronavirus, c'è anche don Alessio Alasia

Proseguono gli appuntamenti e le proposte della Diocesi di Rimini e del Vescovo Francesco nel mese mariano, trasmesse sui social e Icaro tv. Venerdì 29 maggio, alle ore 20,35, su IcaroTv nuovo appuntamento con la “Via Lucis”. La Via Lucis è mettersi in cammino con il Risorto. È un modo nuovo di esprimere la gioia pasquale nel terzo millennio. La Via Lucis si presenta simmetrica alla Via Crucis: quattordici stazioni, passo biblico corrispondente, che vanno da sepolcro vuoto, primo segno della Pasqua, alla Pentecoste, suo frutto primordiale. E come la Via Crucis è stata progettata provvidamente con l’accompagnamento di Maria, la Rallegrata col Figlio risuscitato. Sette donne riminesi commenteranno, insieme al Vescovo di Rimini, con storie di vita, di famiglia e di vocazione, i vangeli e le letture della Resurrezione. La “Via Lucis” di venerdì 29 maggio prevede diverse testimonianze di persone che hanno "incontrato" in qualche modo l'esperienza Covid-19. Sette persone, sette appassionate testimonianze una suora, un prete, un medico e altri. Il giorno seguente interverrà anche don Alessio Alasia, parroco di Riccione, che è stato ricoverato in gravi condizioni per molte settimane all'ospedale Infermi per Covid.

L'elenco, tappa per tappa:

prima tappa (Gv 20,1-9): Lorenzo Bilancioni, studente V anno di Agraria

seconda tappa: Michela Valentini, medico ospedaliero

terza tappa: don Paolo Lelli, parroco Gesù Nostra Riconciliazione - Rimini

quarta tappa: Emanuela, mamma ed educatrice

quinta tappa: Andrea Brugnettini, musicista, insegnante e capo scout

sesta tappa: Annabel Grossi, insegnante scuola infanzia e vice responsabile giovani Azione Cattolica

settima tappa: Suor Rita Benigni, suore di Maria Bambina, superiora Istituto Maccolini - Rimini

Sabato 30 maggio, ore 17,30: S. Messa per la Scuola, presieduta dal Vicario generale della Diocesi, don Maurizio Fabbri. In ottemperanza con le norme sanitarie vigenti, e per i posti assegnati, parteciperanno in cappella solo i gestori delle quattro scuole paritarie cattoliche di Rimini: Sant’Onofrio, Maria Bambina, Salesiani e Maestre Pie a conclusione dell’anno scolastico. Porterà un saluto introduttivo la Superiora generale delle Maestre Pie, madre Carla Bertani; il saluto finale sarà affidato a madre Lorella Chiaruzzi, superiora delle suore Francescane Missionarie di Cristo (suore di Sant’Onofrio). Pochi minuti prima della diretta della Messa, IcaroTv manderà in onda un trailer dello spettacolo teatrale realizzato da remoto dagli studenti di scuola media e del liceo Maestre Pie durante l'emergenza..

Continua anche domenica 31 maggio la S. Messa trasmessa in diretta dalla Basilica Cattedrale delle ore 11.

Ritiro di preparazione alla Pentecoste

Il vescovo Francesco organizza un ritiro in preparazione alla Pentecoste, invitando sacerdoti, diaconi e consacrati ad una mattinata, tramite Icaro TV (e canale Facebook), nella vigilia di Pentecoste, sabato 30 maggio, dalle ore 10 alle ore 12.

Anche in questa occasione saranno ascoltate alcune testimonianze, sempre legate all’emergenza Coronavirus. Tra queste, dopo l’introduzione del Vescovo Francesco, è previsto un saluto di don Alessio Alasia, ricoverato per settimane all’ospedale “Infermi” per aver contratto il virus Covid-19. Poi le testimonianze di don Andrea Turchini (parroco Collegiata, Santarcangelo); suor Serena Vasconi (Francescane dell’Immacolata, Villa Verucchio), Mariuccia Bertaccini (moglie del diacono e medico Maurizio, recentemente deceduto per coronavirus), Anna Forlani (infermiera). Meditazione di don Lanfranco Bellavista, parroco di Montetauro e presidente Piccola Famiglia dell’Assunta.

Infine, la preghiera tradizionale del mese di maggio: il rosario è irradiato alle 18,30, su Icaro Tv (91 del digitale terrestre) e alle ore 20,30 su Icaro211 fino a domenica 31 maggio. Questa settimana è recitato dal Santuario Madonna di Saiano.