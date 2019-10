Weekend tra Tartufo, Mangiar Sano, mostre, caccia al tesoro e Tommaso Paradiso

È un fine settimana ricco di appuntamenti per i buongustai con la Sagra del tartufo bianco pregiato e Mangiar Sano. Questo è, anche, il week end della cultura. Molte le inaugurazioni di mostre e presentazioni di libri, per non parlare dell’evento culturale d’eccellenza Stay Tuned e della caccia dei Tesori Arancioni promossi dal Touring Club. C’è l’imbarazzo della scelta. Non resta che scegliere l’evento e dirigersi verso la meta prescelta e godersi una bella serata in compagnia. Ecco cosa ci sarà da venerdì a domenica a Rimini e provincia.

Da tartufo alla castaga è tempo di sagre

Dalla Sagra del tartufo a Sant'Agata Feltria alla Sagra della Castagna e Mangiar Sano a Montefiore Conca. Questo fine settimana è l’ideale per i buongustai. Iniziamo con Sant'Agata Feltria dove la piazza sarà affollata di tante bancherelle dove trovare sia il Tartufo Bianco sia il Tartufo Nero. Lungo le vie, inoltre, saranno presenti tutti gli altri prodotti tipici autunnali come le castagne, i funghi, il miele e non mancheranno gli artigiani che proporranno le proprie opere d'arte. A Montefiore, invece, ad ottobre doppio appuntamento con Mangiar Sano e la Sagra della Castagna. Questo fine settimana si apre con Mangiar Sano l’evento che celebra i prodotti della tradizione agricola e gastronomica romagnola. Il tema portante dell’edizione 2019 sarà la cucina al tempo dei Malatesta. Un vero e proprio excursus sulla cultura alimentare nel medioevo attraverso conferenze, degustazioni e momenti di animazione.

Tommaso Paradiso cittadino onorario di Riccione

Ed ecco l’appuntamento per tutti i fans di Tommaso Paradiso. Venerdì il cantante sarà a Riccione per girare un cameo nel nuovo film a firma Lucky Red. Per l’occasione, il sindaco Renata Tosi consegnerà simbolicamente la cittadinanza onoraria all’artista che salirà sul palco di piazzale Roma per uno speciale ed esclusivo show case che in parte verrà utilizzato per il film che sarà girato in città.

“Caccia ai Tesori Arancioni”

Ami la caccia al tesoro? Domenica potresti partecipare alla Caccia ai Tesori Arancioni promosso dal Touring Club Italiano che invita a visitare 100 piccole eccellenze dell’entroterra. La più grande caccia al tesoro d’Italia per conoscere storie, persone, monumenti e piccole curiosità custodite nei luoghi meno noti. Nella provincia di Rimini è San Leo il Comune prescelto offrendo un percorso unico. Ovviamente, come ogni caccia al tesoro che si rispetti, un premio aspetterà tutti i partecipanti al termine del percorso, ma cosa si vince veramente? Scopritelo partecipando

Stay Tuned in scena a Rimini

La cultura fa tappa a Rimini con Stay Tuned. Da venerdì a domenica i rappresentanti di Acli Arte e Spettacolo si incontrano in città per un momento di approfondimento e conoscenza reciproca. Tra i vari appuntamenti sabato nella Chiesa dei Servi ci sarà un concerto dedicato a Mozart promosso da Orchestra e Coro dell’associazione culturale San Francesco di Pisa insieme al Coro della Filarmonica Pisana.

J'accuse! E Robe da matti

Sei un po’ filosofo o ami la filosofia? Al Cinema Teatro Astra di Misano Adriatico prende il via la rassegna filosofica dal titolo J'Accuse. Nessuno è innocente. Mentre a Rimini si parla di psicologia con la conferenza di presentazione della rassegna 'Robe da Matti. Psicologia per tutti'. Una rassegna che ha lo scopo di offrire informazioni accurate sulla figura e la professionalità dello psicologo/psicoterapeuta, correggere false credenze sulla salute e sulle malattie mentali, e rendere noti tutti gli ambiti di applicazione della Psicologia. Due appuntamenti per trascorrere una sera diversa dalle solite.

Di mostra in mostra

A Rimini è un autunno ricco di mostre. Si parte venerdì con l’inaugurazione allo spazio Speakspace di “Abandoned Tales” la mostra fotografica della riminese Valentina Roncoletta. È la prima volta che un’esponente dell’Urban Exploration (esplorazione urbana, anche abbreviato in Urbex) propone le sue opere a Rimini. Quindi direi che sia una mostra che non si può perdere assolutamente. Restiamo a Rimini dove sabato verrà inaugurata la mostra personale di pittura e ceramiche dal titolo “The Map e Lunaria “ di Gabriele Gambuti, a cura di Alessandro Franco. Continua in Romagna il percorso creativo ed umano di una artista che ha esordito per passione. Il suo prodursi artistico non intende indicare né perseguire verità, ma forme espressive cariche di mistero e di significanti, da dipanare nell’oblio della propria coscienza. A Riccione, invece, è possibile vedere la Mostra documentaria e fotografica itinerante che ripercorre la vita, l’eredità sociale e pastorale di Don Giovanni Montali (1881 -1959), parroco della chiesa di San Lorenzo in Strada a Riccione dal 1912 al 1959. Una mostra in omaggio di Don Giovanni Montali in occasione del 60° anniversario della sua morte. L'esposizione ripercorre in maniera tematica e cronologica le tappe fondamentali della vita e delle opere realizzate da Don Montali.

Da "Mio fratello Carlo" ad “Aquatlantic”

Ti piacerebbe incontrare lo scrittore, sceneggiatore, regista e produttore Enrico Vanzina? L’occasione è sabato a Riccione quando Vanzina presenterà il suo romanzo “Mio fratello Carlo”. il libro ripercorre la storia del loro rapporto, fino alla scoperta della malattia che ha colpito Carlo portando, nel giro di un anno, alla sua scomparsa. Un romanzo tutto da leggere. Continuiamo a parlare di libri. Conosci il mito di Atlantide? È un’isola leggendaria quanto affascinante che ritorna a vivere nel libro di Giorgio Carpinteri dal titolo “Aquatlantic”, ma non come credi. Tra i suoi abitanti c'è, infatti, un attore comico che riscuote grande successo interpretando il più indifendibile dei personaggi: il terrestre contemporaneo. Un racconto incredibile che verrà presentato venerdì a Rimini.

Montefiore Conca apre le porte alla magia e ai bambini

Domenica appuntamento per tutti i bambini e genitori al castello di Montefiore Conca. La rocca si trasformerà in un luogo nel quale la magia prenderà forma.

Cinema d’Essai al Tiberio

Parte la stagione autunnale al cinema teatro Tiberio con il cinema d’Essai. Domenica appuntamento con Blinded by the Light di Gurinder Chadha, già regista di Sognando Beckham, con Viveik Kalra e Kulvinder Ghir. Ispirato dalla musica e dai testi delle canzoni senza tempo di Bruce Springsteen, è una gioiosa storia di coraggio, amore, speranza, famiglia e della capacità unica della musica nell’elevare lo spirito umano.

La magia del cinema

Tutti i film in programma nelle sale di Rimini e dintorni