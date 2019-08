Weekend di Ferragosto tra i big della musica internazionale, il palio del Daino, la festa del mare e i fuochi d'artificio

Musica protagonista anche in questo weekend di Ferragosto: da Bob Sinclar a Gigi D’agostino, da Sven Vath a Irama a Le Vibrazioni, da Matthwe Lee ai Dead Kennedys. Senza dimenticare la tradizione con il Palio del Daino, la festa del Mare e gli spettacoli “I denti mancanti” e “Midnight Barabba” e molto altro ancora. C’è l’imbarazzo della scelta. Scegli l’appuntamento ideale per te.

Vigilia di Ferragosto con i Big internazionali della musica

Iniziamo subito con l’energia di Bob Sinclar che mercoledì accende la notte dell’estate alla Villa delle Rose di Misano Adriatico. Il dj e produttore francese è una delle figure più autorevoli e longeve nell’effimero universo della musica elettronica che farà ballare tutti per tutta la notte. Se, invece, preferisci il genere musicale Future House non puoi perdere l’appuntamento a Rimini con Gigi D'Agostino e il dj olandese Don Diablo che faranno scatenare la Beach Arena

Da Deejay on stage al BayFest

Da Rimini ci trasferiamo a Riccione dove sul palco di Radio Deejay saliranno Achille Lauro e Ghemon. Due serate davvero uniche per gli amanti del genere. Mercoledì è la serata di Achille Lauro, la rivelazione dell’anno, che ha stregato il pubblico di Sanremo con la sua Rolls Royce, insieme a lui Joey, la talentuosa protagonista dell’ultima edizione di XFactor. La serata si chiude con un dancefloor a cielo aperto grazie al dj-set tutto da ballare di Chicco Giuliani e Alex Farolfi. Il giorno di Ferragosto, è la volta di Ghemon, tra i più apprezzati artisti hip hop italiani, il suo "Rose viola" è stato indubbiamente tra i brani più originali dell’ultimo Sanremo. Per la data del 18 agosto è in programma un ospite a sorpresa La scelta per la vigilia di Ferragosto non finisce qui. A Bellaria ultimo appuntamento con il BayFest che continua a regalare grandissime emozioni con la musica pop rock. Al Parco Pavese e al Beky Bay ci saranno intense performance sul palco acustico e scatenati aftershow oltre all’arrivo dei Dead Kennedys. Lo storico gruppo californiano è stato annunciato come ultimo nome internazionale del Bay Fest. Mentre alla Baia Imperiale di Gabicce arriva Irama per l’attesissimo appuntamento con “Arrogante“. Si tratta di una vera e propria hit che passa ogni giorno in radio. L’artista, reduce dal Festival di Sanremo, è attualmente impegnato nella sua tournée estiva, dove, tra tappe sold out e bagni di folla, continua a fare incetta di consensi e mercoledì notte farà divertire tutta la Baia.

Da Sven Vath a Matthwe Lee ai Forever Young

Il giorno di Ferragosto alla Villa delle Rose si balla con Sven Vath, una delle figure più fondamentali nella storia della musica elettronica. I suoi party a Ibiza e il suo festival Cocoon In The Park in Gran Bretagna ne sono da anni la miglior dimostrazione. A Cattolica sarò il pianista di fama internazionale Matthwe Lee ad animare la notte magica dell’estate con un concerto coinvolgente dove convivono musica classica, pop, rock, soul, swing, country, blues, la melodia, la canzone d’autore ed altro ancora. Un caleidoscopio di stili e generi reinventati e amalgamati dall’inconfondibile "rock’n’roll touch" di Matthew Lee. Con il pianista sul palco saliranno e si esibiranno Frank Carrera (chitarra), Alessandro Infusini (basso elettrico) e Matteo Pierpaoli (batteria). Torniamo a Bellaria dove il Beky Bay ospiterà un party di Ferragosto dal sapore vintage con Forever young on the beach. Una festa che incalza il passato e il presente in un’alchimia di musica, scenografie e gadget settanta-ottanta- novanta.

Ferragosto in collina

La sera di Ferragosto non vuoi stare al mare? Un’alternativa potrebbe essere trascorrere la festa in collina nella Tenuta di Saiano tra grigliata e buona compagnia. A Montebello torna, infatti, Graticola, la tradizionale grigliata dell’azienda agricola di Montebello. E’ la scelta giusta se ricerchi un luogo tranquillo, immerso nel verde con luci soffuse e brezza leggera lontano dalla confusione dei tanti eventi lungo la riviera riminese. Invece a Bellaria Igea Marina dopo il Bayfest, domenica arrivano Le Vibrazioni che accenderanno la Piazza Capitaneria di Porto con una nuova tappa del loro tour estivo. Sul palco di Bellaria Le Vibrazioni presenteranno i loro più grandi successi, insieme ai brani del loro ultimo album “V” e il nuovo singolo “L’amore mi fa male” .

Fuochi d’artificio e Palio del Daino

Da non perdere mercoledì “Un Mare di Fuoco” che aprirà anche quest’anno il Ferragosto riminese con una rassegna di spettacoli che lascerà tutti a bocca aperta. Spettacolo assicurato dal bagno 130 al 150 della spiaggia riminese

Se, invece, vuoi trascorrere un Ferragosto diverso la tua meta sarà Mondaino dove si apriranno le porte del castello per trasportare i visitatori in un tempo di pace e gaudio. A dare il via al Palio del Daino alle 18:00 in piazza Maggiore sarà la rievocazione della tregua tra le Signorie. Alle 18:30 sarà la volta dei Giochi di Bandiera con il gradito ritorno del gruppo degli sbandieratori di San Michele di Mondaino.

E dopo Ferragosto…

Passato Ferragosto non ti annoierai perché non mancano gli appuntamenti dove trascorrere piacevoli momenti.

A Santarcangelo di Romagna venerdì e sabato torna il festival "I denti mancanti", arte, spettacoli, concerti, esibizioni, installazioni, con oltre 30 artisti che si alternano dalle ore 20,30 alle 24. Saranno due giorni da vivere.

Dai concerti all'alba sulla spiaggia

A Riccione andrà in scena l’ultimo appuntamento con i concerti all’alba. Domenica protagonista sarà una delle più belle voci del panorama musicale italiano, Rossana Casale, che ci accompagnerà attraverso “A mid summer jazz dream”, in un itinerario che va dai maestri del jazz come Ellington e Gershwin, passando attraverso la passione per Thelonious Monk e alla bossanova di Jobim, per comporre un repertorio di musiche straordinarie e indimenticabili.

A Cattolica arriva Lego Hidden Side

A Cattolica, invece, sabato e domenica arriva un vero Schoolbus in Piazza Primo Maggio che ti porterà nel mondo spettrale di LEGO Hidden Side! Tutto ha inizio quando due giovani Youtuber, Jack e Parker, scoprono che la loro città, Newbury, è infestata da fantasmi ed iniziano un’elettrizzante caccia per catturarli, riprendendo il tutto con i loro cellulari…ma in questa avventura avranno bisogno di aiuto…Sarai tu ad aiutarli?

Festa del Mare a Bellaria

A Bellaria si festeggia il mare e tutte le sue prelibatezze gastronomiche con la Festa del Mare. Domenica lungo il porto canale ci saranno 8 stand gastronomici curati dalle stesse associazioni ai quali si aggiungeranno le 7 imprese di ristorazione e bar presenti sulle sponde dell'Uso. Una serata per gustare tutti i sapori del mare.

Una domenica a teatro con Barabba

Se ami il teatro la serata per te è a Rimini al teatro Galli dove si alza il sipario su "Midnight Barabba" con Giampiero Pizzol. Lo spettacolo trae spunto, in chiave contemporanea, dal Barabba di Pär Lagerkvist, un classico della letteratura del XX secolo. La storia di Barabba incrocia nuovamente la storia di Rimini: nel 1954 Federico Fellini ebbe l’idea di tradurre in linguaggio cinematografico proprio il romanzo di Lagerkvist.

4 appuntamenti con Cinepicnic

Chiudiamo questa rassegna con il Cinepicnic. La serata di apertura è mercoledì con la divertente commedia francese "Due sotto il burqa" di Sou Abadi Si prosegue giovedì con il film d’animazione Disney "Oceania" diretto dai veterani John Musker e Ron Clements, gli stessi de “La sirenetta” e “Aladdin”, mentre venerdì è il turno della brillante commedia Sing Street di John Carney, già regista di “Once. Sabato un’altra serata dedicata alla famiglia con il tenero cartoon "Il viaggio di Arlo" della Pixar diretto da Peter Sohn.

La magia del cinema

