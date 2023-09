Casa pulita, a prova di pet: consigli e suggerimenti per gestire al meglio le pulizie domestiche

Vivere con il nostro amico a quattro zampe e riuscire a mantenere la casa in ordine e pulità è il desiderio di tutti i "pet lovers". Fortunatamente non è impossibile. Ecco qualche consiglio utile. I peli su pavimenti, divani e cuscini sono generalmente uno dei problemi principali per chi ha animali domestici, quindi prediligiamo arredamento e oggetti semplici da pulire e utilizziamo teli e coperte ad hoc per loro, come protezione dei tessuti non lavabili.

Eliminare i peli da vestiti e divani

Per eliminare i peli da vestiti e sofà, possiamo acquistare spazzole rimuovi pelo, ecologiche e riutilizzabili o usa e getta, come ad esempio i roll in silicone, le spazzole in lanugine o i classici rotolini in carta adesiva.

Passare quotidianamente l'aspirapolvere potrebbe non essere sufficiente se non spazzoliamo spesso il nostro amico "Fido" o "Micio". Nei negozi specializzati possiamo trovare spazzole specifiche e guanti cardatori così da rimuovere dal nostro amico a quattro zampe il pelo in eccesso e limitarne la perdita per tutta la casa.

Profumi per la casa

Con o senza animali domestici, ventilare l'abitazione è una buona abitudine e per avere sempre gli ambienti profumati è possibile utilizzare detergenti specifici con odor control. A tal proposito, se si possibile un gatto, è doveroso non dimenticare di pulire regolarmente la sabbietta e utilizzare un tappetino apposito che contenga la fuoriuscita della sabbia dalla lettiera. Per gli amanti delle profumazioni un pò più persistenti, nei negozi specializzati è possibile trovare lettiere profumate e deodoranti per lettiera in versione spray o in grani naturali a base di mais. Per prevenire marcature urinarie possiamo acquistare diffusori ai feromoni disabituanti e attrattivi da mettere sulle traversine o nella sabbietta. E' consigliabile non utlizzare prodotti a base di ammoniaca o candeggina per la pulizia della casa perchè per il nostro amico a quattro zampe è un attrattivo, la composizione di queste sostanze per loro è simile a quella dell'urina di un altro animale.

Pulizie frequenti

Le cucce, i giochi e le coperte dei nostri amici a quattro zampe vanno regolarmente lavati in lavatrice o con gli appositi spray disinfettanti, così da prevenire la proliferazione di batteri, parassiti e cattivi odori. In conclusione, di rientro da una passeggiata, prima di entrare in casa è possibile pulire le zampe del nostro "pet" con salviette e spray specifici così da mantenere il pavimento di casa pulito e igienizzato.